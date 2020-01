Premierul Orban, catre ministrul Muncii: Poate nu-l mai vad pe seful ITM pe acolo

Ziare.

"Poate nu-l mai vad pe seful ITM pe acolo", a spus Ludovic Orban, in sedinta de Guvern, in contextul discutiilor despre reorganizarea ministerului."E in evaluare", i-a raspuns ministrul Muncii.Solicitarea premierului a venit dupa ce Violeta Alexandru i-a prezentat stadiul reorganizarii Ministerului Muncii si a institutiilor din subordine.Din octombrie 2019, Inspectia Muncii este condusa de Dantes Nicolae Bratu. Acesta lucreaza la Inspectia Muncii din 1999 si a condus institutia din 2011, dar a fost detasat la Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati incepand cu data de 18 aprilie 2019 pentru o perioada de 6 luni.