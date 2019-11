Orban: Presedintele ANSVSA are zilele numarate

Ziare.

"Are zilele numarate (Geronimo Branescu, presedintele ANSVSA - n.red.). Evident ca derulam o procedura pentru a identifica un candidat serios care sa preia raspunderea conducerii ANSVSA. Cand il vom decide, il vom schimba", a spus Orban.El a subliniat ca i-a solicitat ministrului Agriculturii sa-l invite si pe presedintele ANSVSA, Geronimo Branescu, la MADR pentru ca "din pacate exista un risc important care sa afecteze Romania ca urmare a nerespectarii planului de actiune privind combaterea pestei porcine africane".In cadrul audierilor din comisiile de specialitate din Parlament din 29 octombrie, Adrian Oros anunta ca va cere premierului schimbarea conducerea ANSVSA in primele zile dupa preluarea mandatului, pentru ca a demonstrat in doi ani de zile ca nu poate face fata de cand pesta porcina africana "evolueaza salbatic la noi in tara".Premierul a fost prezent miercuri la preluarea mandatului de ministru al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale de catre Nechita-Adrian Oros.