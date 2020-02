Pro Romania si PMP nu vor vota Guvernul Orban II

Ziare.

"Asa cum Pro Romania nu a votat Guvernul Orban in noiembrie, si bine am facut, tot asa nu vom vota cabinetul Orban II. Noi alegem sa ne pregatim pentru alegeri locale si parlamentare in luna iunie.Ramanem aproape de cetateni, le cunoastem problemele si venim cu solutii concrete pentru rezolvarea acestora", a declarat Gabriela Podasca, purtator de cuvant al Pro Romania, citata intr-un comunicat de presa.Anterior, si liderul PMP, Eugen Tomac, a declarat ca parlamentarii PMP nu vor participa la votul asupra Guvernului Orban II."Vom face ceea ce am facut si atunci cand a existat motiunea de cenzura impotriva premierului Orban, vom sta in banci, vom asigura cvorumul, pentru ca asta mi se pare esential, sa oferim cadrul necesar pentru a se desfasura lucrurile, insa nu participam, pentru ca in democratie iti asumi lucruri si atunci cand iti convin si cand nu iti convin.Nu cred ca fortarea alegerilor anticipate este cheia pentru a iesi din haosul in care ne aflam. Adancirea acestei crize ne poate costa foarte mult", a declarat Tomac pentru RFI Romania. Audierile ministrilor Cabinetului Orban II in Parlament vor avea loc in 17, 18 si 19 februarie, iar votul in plenul Camerelor reunite este programat in 24 februarie, la ora 16:00.