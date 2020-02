Programul de guvernare cu care Orban se duce in Parlament contine masuri noi, pe termen scurt

Ziare.

"Programul de guvernare PNL a fost actualizat. Au fost scoase o mare parte dintre angajamentele asumate si deja realizate in trei luni de guvernare si adaugate noi masuri pe termen scurt. Lista ministrilor, la fel, este gata.Urmeaza sa fie aprobate in aceasta dimineata in Biroul Executiv de conducere al PNL si depuse astazi la Parlament. Este prima zi din restul zilelor necesare pentru declansarea alegerilor anticipate", a scris luni, pe Facebook, Ionel Danca.Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a afirmat ca in cursul zilei de luni va anunta lista ministrilor noului Cabinet si va face public noul program de guvernare reactualizat."Vom avea reuniunea Biroului Politic National al PNL la care vom supune dezbaterii lista ministrilor si programul de guvernare reactualizat", a spus Orban.