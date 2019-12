PSD Cluj se da din nou in stamba: I-a trimis lui Orban un pachet cu mancare si bani

Ziare.

Liderul filialei, Liviu Alexa, afirma ca a recurs la acest gest dupa ce a aflat "cu ingrijorare ca traieste doar cu 3000 de lei pe luna"."In aceasta dimineata, prin intermediul unui curier, filiala PSD Cluj a trimis un mic pachetel cu alimente, bani, produse cosmetice si carti catre domnul Ludovic Orban, premierul Romaniei, despre care am aflat cu ingrijorare ca traieste doar cu 3000 de lei pe luna", se arata intr-o postare pe Facebook a PSD Cluj, semnata de Liviu Alexa.Liderul PSD Cluj mai spune ca propunerea de a-i trimite acest pachet premierului a venit de la un pensionar, membru vechi al PSD."Propunerea de intrajutorare a venit din partea domnului Marinel Bagacean, pensionar, membru vechi al PSD Cluj, care ne-a atras atentia ca nu putem sta nepasatori in fata problemelor de viata ale unui om nacajit cum e domnul Ludovic Orban care, dovedind un spirit de sacrificiu enorm, din putinul pe care il avea, a donat la partid in campanie si 17000 de lei, adica jumatate din venituri, traind in post si smerenie tot anul", se mai arata in comunicat.In finalul postarii, Liviu Alexa mai afirma ca, in cazul in care va fi nevoie, "mai trimitem si sarmale, sosoni si chiloti"."Speram sa ii ajunga cele trimise pana cand isi va lua leafa de premier, daca e nevoie, mai trimitem si sarmale, sosoni si chiloti dinamo, ca sa treaca cu bine domnul premier aceasta iarna si sa faca cat mai repede bugetul", se mai arata in postare.Demersul PSD Cluj vine dupa ce premierul Ludovic Orban a scris in declaratia de avere ca a obtinut venituri in 2018 de aproximativ 3.000 de lei pe luna. Potrivit documentului, Orban a incasat 28.356 de lei net de la Revicond Canaltech SRL, o firma din Targu Mures, si 9.000 de lei net de la SCP Doru Traila &asociatii. In ambele cazuri, actualul premier a desfasurat activitati de consultanta tehnica. Intrebat, joi, cum a trait cu 3.000 de lei pe luna, premierul a spus ca este un om simplu , chiar auster, iar cheltuielile pe care le face sunt ca ale unui om normal."Sunt un om simplu, pot spune chiar ca sunt auster si cheltuielile pe care le fac sunt cheltuielile pe care le face orice om normal. Sigur ca in viata ai ani mai buni, ani mai rai, luni mai bune, luni mai rele, nu intotdeauna traiesti strict din venitul pe care il incasezi pe parcursul unui an, ci si din veniturile pe care le-ai avut anterior sau din alte cheltuieli", a explicat Orban.El a subliniat ca a trait din indemnizatia primita pentru functiile publice detinute, afirmand ca in perioadele in care nu a inregistrat venituri nu a mers sa ceara ajutor de somaj."Eu sunt dupa 30 de ani de cariera in viata publica, perioada in care am detinut functii extrem de importante in statul roman, de la viceprimar general al Capitalei pana la functia de ministru al Transporturilor, presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, parlamentar, acum prim-ministru. Ce puteti vedea este ca am trait strict din indemnizatia pe care am primit-o pentru functiile publice pe care le-am detinut si cred ca asta este lucrul cel mai important.Faptul ca au existat anumite, sa le spunem, perioade in care nu am inregistrat venituri, vreau sa retineti ca nu m-am dus si nu am cerut niciun ajutor de somaj in perioada respectiva", a adaugat Orban.Totodata, intrebat cum a reusit sa achite creditul de 10.000 de euro pe care il avea in anul 2017, cu un venit de aproximativ 3.000 de lei pe luna, Ludovic Orban a spus ca nu a fost achitat in 2018."Pai normal ca nu a mai aparut aceasta datorie (in declaratia de avere - n.red.), pentru ca a fost achitata. Nu a fost achitata in 2018", a subliniat Orban.