PSD face luni CEx pentru a stabili strategia dupa nominalizarea lui Orban. Claudiu Manda: Decizia de a sesiza CCR nu imi revine mie

Intrebat la Digi24 daca PSD va sesiza Curtea Constitutionala in acest sens, Claudiu Manda a explicat: "Decizia de a sesiza CCR nu imi revine mie. Noi vom avea luni Comitetul Executiv si vom decide care sunt pasii de urmat".Totusi, daca ar fi hotararea lui, Manda ar opta pentru un vot in Parlament."Daca ma intrebati pe mine, dl Orban ar trebui sa vina in fata Parlamentului sa explice de ce mai vrea sa fie prim ministru (...) si sa vedem daca ii convinge pe parlamentari.Eu as propune colegilor mei sa nu votam acest guvern. Propunerea PSD a fost Remus Pricopie, motiv pentru care nu putem vota propunerea Ludovic Orban", a adaugat Manda.Europarlamentarul a amintit ca inclusiv Marcel Ciolacu (liderul interimar al partidului) a spus ca PSD nu voteza un nou guvern Orban.Ciolacu a mai spus ca ia in calcul sesizarea Curtii Constitutionale, in situatia in care presedintele Klaus Iohannis il va propune tot pe Ludovic Orban pentru functia de prim ministru."Dupa ce a existat in Parlament cel mai mare scor la o motiune de cenzura, nu stiu cat de legala este tot propunerea domnului Orban de a fi prim ministru, vom vedea, nu sunt specialist in Constitutie, dar vom cere lamuriri pana sa ajungem la un vot in Parlament", a declarat Marcel Ciolacu, joi, la finalul consultarilor cu seful statului.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi seara, dupa consultarile cu partidele parlamentare, ca il propune tot pe Ludovic Orban in functia de premier Seful statului a spus insa, din nou, ca isi doreste alegeri anticipate, acestea fiind, in opinia sa, cea mai corecta solutie in acest moment."Dupa parerea mea, solutia corecta in aceasta situatie este intoarcerea la electorat. Mai bine spus, inseamna anticipate. Sunt prima mea optiune, am prezentat partidelor aceasta optiune, unii au fost de parere ca e bine, altii ca trebuie sa se mai consulte in partid.Pana atunci, putem face urmatorul pas, care este desemnarea unei persoane pentru formarea unui nou guvern. Il desemnez pe Ludovic Orban sa formeze un nou guvern.", a declarat presedintele Klaus Iohannis.La consultarile de azi, PNL l-a propus tot pe Ludovic Orban pentru functia de premier, PSD pe Remus Pricopie, iar USR pe Dacian Ciolos. Celelalte partide nu au facut nicio propunere.Totodata, PNL, USR si UDMR s-au declarat in favoarea declansarii alegerilor anticipate, afirmand ca se vor asigura ca noul guvern va primi not negativ de doua ori in Parlament.Iata cum s-au desfasurat consultarile dintre Klaus Iohannis si partidele parlamentare