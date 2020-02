PSD lungeste calendarul de investire pentru Guvernul Orban II. Votul e de abia peste doua saptamani

PSD ia in calcul sa nu participe la votul pentru Guvernul Orban II

Orban nu poate sa mai schimbe OUG pe anticipate

Ziare.

com

"Birourile Permanente reunite, dominate de o majoritate PSD, au stabilit un calendar pentru procedura de investire a Guvernului: audierile ministrilor se vor desfasura saptamana viitoare in datele de 17, 18 si 19, urmand ca votul in plenul Camerelor reunite pentru investirea Guvernului sa se desfasoare luni, 24 februarie, incepand cu ora 16:00, daca am inteles exact.Este un calendar prin care evident se respecta regulamentul, adica termenul maxim de 15 zile dintre momentul in care premierul desemnat prezinta lista Guvernului si programul de guvernare, dar este un calendar lent, care arata o tendinta de tergiversare din partea Parlamentului", a declarat liderul PNL.Prim-ministrul demis a mai spus ca ministrii din Cabinetul sau vor fi pregatiti si se vor prezenta la audieri, dar obiectivul este de a declansa alegeri anticipate."Ministrii vor fi pregatiti. Se vor prezenta la audieri. Ne vom prezenta pe 24 (februarie - n.red.) cu obiectivul declarat de a provoca alegeri anticipate, de a da puterea cetatenilor sa aleaga un nou Parlament mai cinstit, mai reprezentativ, sa fie o piatra de temelie pentru un program de modernizare a Romaniei", a adaugat acesta.Totodata, el a reiterat procedura constitutionala de declansare a alegerilor anticipate."Procedura de convocare a anticipatelor este prevazuta in Constitutie. Ca presedintele sa poata dizolva Parlamentul, din punct de vedere constitutional, este necesara respingerea a doua propuneri de guverne dupa caderea Guvernului prin motiune de cenzura. Ce avem noi ca obiectiv este sa finalizam procedura constitutionala care sa permita presedintelui dizolvarea Parlamentului aflat in contrasens fata de mersul societatii, sa dam puterea oamenilor sa aleaga un Parlament reprezentativ", a mai explicat Ludovic Orban.Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a anuntat ca PSD ia in calcul sa nu participe la votul pentru investirea Guvernului Orban II, pana la raspunsul CCR privind desemnarea lui Ludovic Orban."Luam in calcul ca, pana la raspunsul CCR pe sesizarea privind desemnarea abuziva a domnului Orban dupa ce a fost demis, sa nu participam la acest vot", a spus Alfred Simonis, dupa sedinta Birourilor Permanente Reunite.Simonis a precizat ca decizia nu a fost inca luata, urmand sa mai existe discutii pana la data programata a votului. Pana atunci, PSD mai organizeaza o sedinta a Comitetului Executiv, pe 19 februarie.Jurnalistii i-au atras atentia premierului demis ca UDMR conditioneaza prezenta in Parlament, in ziua votului de investire a Executivului, de eliminarea anumitor prevederi din ordonanta de urgenta data de Orban pentru alegerile anticipate."Noi nu putem schimba continutul OUG. Ea a fost adoptata in forma in care a fost adoptata. Exista varianta demararii dezbaterii in Parlament pe aceasta OUG in procedura de urgenta si, daca exista o majoritate parlamentara care doreste sa modifice anumite prevederi ale ordonantei, poate sa faca acest lucru", a fost replica sefului PNL."Poate fi modificata ordonanta in dezbatere parlamentara, se poate naste o majoritate si fara parlamentarii PNL", a subliniat premierul demis.Intrebat daca la audierile ministrilor in Parlament va merge si el, Orban a raspuns ca acest lucru va fi stabilit mai tarziu.Intrebat daca alegerile locale si cele anticipate ar putea avea loc in acelasi timp, Orban a evitat initial un raspuns clar: "Obiectivul nostru e sa asiguram derularea procedurilor de organizare a alegerilor anticipate".Jurnalistii au insistat: "exista posibilitatea ca cele doua alegeri sa aiba loc in acelasi weekend?"."Analizam aceasta posibilitate din punct de vedere constitutional. Trebuie sa vedem prevederile si in functie de asta decidem", a venit raspunsul din partea prim-ministrului.Orban a mai spus ca va continua discutiile cu partidele parlamentare, iar apoi se vor lua deciziile "care in mod evident sa permita sansele maxime de reusita".Ludovic Orban s-a intalnit, marti, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai partidelor parlamentare , pe tema convocarii alegerilor anticipate.Dupa intrevederea cu UDMR, Kelemen Hunor a anuntat ca ia in calcul sa se adreseze Avocatului Poporului pentru a-i cere sa atace la CCR ordonanta de urgenta referitoare la modificarea sistemului electoral.Fata in fata cu motiunea de cenzura de miercuri, Guvernul Orban a avut marti o sedinta maraton, in care a adoptat nu mai putin de 25 de ordonante de urgenta in mai toate domeniile : electoral, sanatate, educatie, economie, afaceri interne, justitie, transporturi.Cea mai asteptata ordonanta, cea referitoare la organizarea alegerilor parlamentare, a fost prezentata de Ionel Danca, seful cancelariei premierului.Aceasta ordonanta de urgenta se refera la organizarea alegerilor parlamentare inainte de termen si prevede, printre altele, posibilitatea votarii la orice sectie, indiferent de domiciliu, dar si dublarea numarului de parlamentari de diaspora."Ordonanta de urgenta pentru organizarea alegerilor parlamentare inainte de termen a fost adoptata. Vorbim despre extinderea prevederilor care au fost benefice si s-au dovedit a fi in avantajul cetatenilor care au dorit sa voteze la alegerile prezidentiale, respectiv trei zile de vot in diaspora si posibilitatea de a vota la orice sectie de votare, pentru a incuraja participarea la vot a cetatenilor romani, au fost incluse.De asemenea, a fost dublat numarul parlamentarilor pentru diaspora de la doi la patru senatori si de la patru la opt deputati. Necesitatea adoptarii e legata de faptul ca in eventualitatea unei situatii de organizare a alegerilor parlamentare inainte de termen exista un vid legislativ care trebuia reglementat", a explicat Ionel Danca.