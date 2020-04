Reactia aspra a lui Orban legat de planul "Vacanta Mare". Ce spune despre demiterea lui Cercel

Ziare.

com

Premierul a fost intrebat daca nu s-ar fi impus demiterea lui Adrian Streinu Cercel dupa propunerea cu carantinarea persoanelor de peste 65 de ani."La aceasta intrebare va poate da raspuns domnul Tataru (ministrul Sanatatii - n.red.), care sunt convins ca o sa aiba ce sa va spuna pe aceasta tema", a spus premierul.Apoi, premierul a detaliat subiectul sustinand ca acel plan a fost "cea mai mare nebunie" pe care a vazut-o."Aia este o nastrusnicie, este ...o stupididate mai mare nu am vazut, nu stiu daca ati citit documentul ala. Ala zici ca este facut in anii 50, 1950, cu...la fiecare dupa nevoi, cu statul care se ocupa de tot, preia distributia de energie electrica, de apa, utilitati, nu mai plateste nimeni taxe, statul rezolva tot. Aia e o nebunie, va spun sincer.Nici nu trebuia luat in serios, iar chestiunea aia chiar stau si ma intreb daca a aparut intamplator sau nu, cu carantinarea bunicilor si parintilor nostri, cu ruperea de familii. Astea sunt lucruri de o gravitate extrema care nu trebuie tratate doar cu un zambet, ci cu masuri", a spus Orban.Precizam ca un document de 9 pagini intitulat "Programul VACANTA MARE de prevenire a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2/COVID 19" si care avea antetul Institutului National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals a creat controverse luni.Conform documentului, cetatenii activi sunt numiti "oameni ai muncii", varstnicii sunt luati de langa familii si dusi in locatii unde sa nu aiba contact cu alte categorii de varsta, celor fara loc de munca si copiilor li se indica sa faca curat in case si se sustine ca statul trebuie sa plateasca toate cheltuielile casnice, inclusiv facturi, asta dupa ce rechizitioneaza tot si preia controlul serviciilor esentiale. Ba chiar e indicata si formarea unui Guvern paralel "Anti-Pandemie" pentru aceste sarcini.Tot scenariul ar urma sa se desfasoare pe 3-4 luni si la finalul concluziilor naucitoare se precizeaza inclusiv ca cetatenii trebuie sa priveasca acest timp "ca si cum nu a existat vreodata".