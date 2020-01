Reactia lui Orban dupa ce CCR i-a invalidat doua proiecte asumate de Guvern

Ziare.

"Prin aceasta decizie, CCR nu este de acord cu ceea ce a vrut Guvernul - copiii sa se poata duce la scoala cu naveta subventionata. Asta a decizia Curtii de azi. Decizia Curtii adopta pozitia PSD - copiii sa nu mai ajunga la scoala si prelungirea licentelor pentru firme care pun in pericol siguranta copiilor pana la calendele grecesti", a spus Ludovic Orban.Cand i s-a atras atentia ca CCR nu s-a pronuntat pe fondul legii, ci pe faptul ca a fost adoptata prin angajarea raspunderii, desi exista un proiect de lege cu acelasi subiect in Parlament, Orban a spus: "Ce ati fi vrut? OUG 51 era constitutionala? (...) Nu sunt de acord cu decizia Curtii. O sa cautam solutii sa rezolvam lucrurile".Orban a precizat ca asteapta motivarea Curtii pentru a decide cum vor proceda mai departe."Din punctul meu de vedere, orice angajare poate fi declarata constitutionala, daca nu este posibil alta varianta de a legifera", a mai spus Orban, care a respins ideea ca si legea pe care si-a asumat miercuri raspunderea (alegerea primarilor in doua tururi de scrutin) ar putea fi declarata neconstitutionala.Orban a explicat ca PNL a depus proiect de lege din 2017 care nu a fost luat in dezbaterea Camerei decizionale si nu a fost supus la vot, proiectul fiind "parcat la Comisia de cod electoral".Curtea Constitutionala a admis, miercuri, sesizarile PSD asupra proiectului pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul transportului de persoane, precum si pe cel privind Institutul National al Magistraturii, pentru care Guvernul si-a angajat raspunderea in luna decembrie.