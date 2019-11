Rectificarea bugetara: Guvernul taie bani de la Educatie, Transporturi si Agricultura. Unde da in plus

Cine primeste bani

Cine pierde

Ziare.

com

"Veniturile bugetului general consolidat se diminueaza, pe sold, cu suma de 18.356,9 milioane lei, din care 10.488,2 milioane lei influente ale veniturilor din economia interna si 7.868,7 milioane lei influente din venituri din fonduri externe nerambursabile", se arata in nota de fundamentare a proiectului de OUG.+3.982,3 milioane lei.+2.898,9 milioane lei.+1.763,7 milioane lei.+388,3 milioane lei.+299,0 milioane lei.+236,0 milioane lei.: -2.080,0 milioane lei.-1.084,2 milioane lei.-1.065,9 milioane lei.-302,3 milioane lei.-227,5 milioane lei.-110,9 milioane lei.Propunerea de diminuare a cheltuielilor bugetare a avut in vedere gradul de executie, precum si necesarul de finantare pana la finele anului 2019. S-au identificat economii in principal la active nefinanciare (-110,2 milioane lei) si la cheltuieli de personal (-0,9 milioane lei). S-au asigurat fonduri pentru plata cotizatiilor la organismele internationale (+0,2 milioane lei).Prin prezentul proiect de ordonanta de urgenta se propune diminuarea veniturilor bugetare rezultata din:-nerealizarea in totalitate veniturilor suplimentare din intensificarea actiunilor de imbunatatire a colectarii si reducerii evaziunii fiscale incluse in programul anual, precum si datorita accelerarii procesului de rambursare TVA restante catre companii. Mentionam ca in bugetul initial in cadrul proiectiei veniturilor au fost estimate incasari suplimentare de 7 miliarde lei, din care 6 miliarde lei reprezinta TVA si accize 1 miliard lei;-neconcretizarea in anul 2019 a incasarilor din vanzarea licentelor de tip 5G (prin neaprobarea in anul 2019 a calendarului licitatiei) si lipsa efectelor de runda a doua generate in economie de aplicarea mecanismului de restructurare a obligatiilor bugetare instituit de Ordonanta Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscal;-neincasarea sumelor primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 avand in vedere gradul redus de executie a cheltuielilor aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile pe primele 10 luni ale anului 2019;-neincasarea sumei de 1.800 milioane lei estimata la prima rectificare pana la sfarsitul acestui an reprezentand proiecte finantate din Programul National de Dezvoltare Locala prin Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si care urmau sa fie solicitate Comisiei Europene spre rambursare in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM), prin aplicarea mecanismului privind abordarea retrospectiva a cheltuielilor.-mentinerea programului initial al veniturilor din dividende de la societati si companii nationale precum si de la regii autonome.Bugetul institutiilor/activitatilor finantate integral si/sau partial din venituri proprii se majoreaza atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 876,6 milioane lei.Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se majoreaza la venituri cu suma de 1.913,8 milioane lei, la cheltuieli se majoreaza cu suma de 2.032,7 milioane lei, iar deficitul se diminueaza cu 118,9 milioane lei.Influentele pe naturi de cheltuieli ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se prezinta astfel: Cheltuielile de personal se suplimenteaza cu 19,7 milioane lei pentru asigurarea drepturilor salariale pentru personalul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si caselor de asigurari de sanatate; Cheltuielile cu bunurile si serviciile se suplimenteaza cu suma de 400 milioane lei pentru medicamente cu si fara contributie personala;Transferurile intre unitati ale administratiei publice se suplimenteaza cu 813 milioane lei pentru asigurarea fondurilor necesare platii majorarilor salariale ale personalului din unitatile sanitare publice;Cheltuielile cu asistenta sociala se suplimenteaza cu 800 milioane lei pentru asigurarea platii indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate pentru concedii medicale.Totodata, veniturile din contributiile de asigurari sociale de sanatate se diminueaza cu 1.352,7 milioane lei. Influenta se datoreaza efectului generat de indicatorii realizati ai pietei fortei de munca de 14,8% (in perioada ianuarie-septembrie 2019/2018, efectivul salariatilor din economie a crescut cu 1,1% iar castigul salarial mediu brut a crescut cu 13,6%) fata de estimarea initiala de 18,6% avuta in vedere la elaborarea proiectiei veniturilor din cadrul legii bugetare, precum si extinderea facilitatii acordate salariatilor din domeniul constructiilor prin adaugarea unor noi activitati.