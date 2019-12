Reuters scrie despre cresterea masiva a pensiilor, asumata de Guvernul Orban: Va face Romania vulnerabila in urmatorii ani

Ziare.

In conditiile in care anul viitor vor avea loc alegeri, Guvernul liberal instalat luna trecuta a decis sa respecte legea promovata de precedentul Guvern social-democrat care prevede majorarea pensiilor cu 40%, adaugand ca va imbunatati colectarea taxelor si va reduce cheltuielile publice pentru a evita umflarea deficitului.Guvernul de la Bucuresti a promis ca anul viitor va reduce deficitul bugetar pana la 3,6% din PIB, de la 4,4% din PIB in 2019, iar economistii vor urmari cu atentie proiectul de buget pe 2020 pentru a vedea daca cifrele se coreleaza."Este clar ca o majorare a pensiilor de asemenea magnitudine nu se potriveste cu actualele date economice. Legea pensiilor este cea mai serioasa problema interna cu care se confrunta economia romaneasca", sustine economistul Raiffeisen Bank Romania, Ionut Dumitru. Acesta si alti economisti estimeaza ca o majorare a pensiilor cu 40% va costa aproximativ 1% din PIB in ultimul trimestru al anului urmator, urmand a creste la 2,7% din PIB pentru intregul an 2021.Comisia Europeana estimeaza ca deficitul bugetar al Romaniei va ajunge la 6,1% din PIB in 2021, daca nu vor fi luate masuri suplimentare. Este vorba de o cifra dubla fata de limita de 3% din PIB ceruta de UE, riscand sa declanseze o procedura de deficit excesiv, ceea ce ar majora costurile cu imprumuturile pentru Romania si ar pune noi presiuni asupra leului.Premierul Ludovic Orban a reiterat joi ca Guvernul va pune in aplicare lege pensiilor dar le-a cerut parlamentarilor sa se abtina sa mai adopte noi cheltuieli. "Suntem intr-o situatie dificila. Bugetul Romaniei pe 2020 nu mai suporta nicio noua cheltuiala suplimentara", a spus Orban.Toate cele trei mari agentii de rating acorda Romaniei cel mai redus calificativ din zona investment grade, recomandat pentru investitii, ceea ce inseamna ca orice retrogradare ar duce ratingul suveran al Romaniei in categoria junk. Miercuri, S&P Global Ratings a anuntat ca a revizuit perspectiva asociata ratingului Romaniei, de la stabila la negativa, ceea ce inseamna ca este posibil sa reduca ratingul de tara "BBB minus" daca deficitul nu va fi tinut sub control.Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei a spus ca estimarea Comisiei Europene privind deficitul bugetar de 6,1% pentru 2021 nu poate fi luata in discutie pentru ca este mai mult decat un pericol. "Asemenea deficit nu poate sa fie luat in discutie. Nu cred ca putem sa discutam in mod serios despre un asemenea deficit pentru ca de regula nu te iarta pietele si noi avem o finantare majora si pe piata interna si pe piata externa. Stim ca trebuie facut ceva", a afirmat Mugur Isarescu.Majorarea pensiilor care ar urma sa intre in vigoare in septembrie 2020 va face Romania vulnerabila in urmatorii ani, in contextul in care aproximativ doua milioane de romani, sau 10% din populatia tarii, ar urma sa ajunga la varsta de pensionare dupa 2030.