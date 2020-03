Romania a cerut de saptamana trecuta derogare de la Conventia Drepturilor Omului. Orban nu a aflat inca

Ziare.

Intr-o conferinta de presa sustinuta marti, in prima zi in care a iesit din izolarea de la Vila Lac 1 in care a decis sa intre dupa ce a intrat in contact cu senatorul PNL Vergil Chitac, confirmat cu coronavirus, Orban a dat asigurari ca "in toate cele 14 zile mi-am exercitat atributiile de prim-ministru".Cand a fost intrebat insa daca a solicitat derogarea de la art 15 din Conventia pentru Drepturile Omului si de ce a facut asta, Orban a spus ca e posibil sa fi cerut, dar nu stie sigur."Permiteti-mi sa ma documentez. E posibil sa se fi facut asta, pentru ca au fost adoptate masuri in starea de urgenta", a spus Orban.Vineri, 20 martie, un purtator de cuvant al Consiliului Europei a confirmat, pentru AFP, ca "in ultimele zile" 4 state au notificat oficial ca se afla in stare de urgenta si activeaza derogarea prevazuta de articolul 15 al Conventiei. Aceste state erau Romania, Republica Moldova, Letonia si Armenia.Romania a decretat stare de urgenta pe 16 martie, pentru o perioada de 30 de zile, in acest timp fiind luate, gradual, mai multe masuri ce includ si limitarea unor drepturi cetatenesti.Articolul 15 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului prevede ca, "in caz de razboi sau de alt pericol public care ameninta existenta unei natiuni", un stat membru "poate lua masuri derogatorii de la obligatiile prevazute in Conventie, in masura stricta in care situatia o impune si cu conditia ca aceste masuri sa nu contravina altor obligatii care decurg din dreptul international".Judecatorul Cristi Danilet declara vineri ca o astfel de masura, din punctul sau de vedere, este hazardata, pentru ca, cu exceptia dreptului la viata si interzicerea torturii, permite autoritatilor sa incalce orice drept al omului."Turcia lui Erdogan a facut asta ca sa poata fi arestati si condamnati in afara regulilor obisnuite opozantii regimului.Consider hazardata aceasta solicitare a Romaniei si, ca judecator, sunt obligat sa o denunt publicului. ASA CEVA NU SE POATE FACE! Nu suntem in razboi cu oamenii sau cu vreun alt stat, ci cu un nenoricit de virus", scria Danilet.