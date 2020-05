20 de camioane cu ajutoare pentru R. Moldova au plecat din fata Guvernului. Mesajul lui Orban legat de Podul de Flori

Foto: IGSU

Camioanele pleaca astazi, 6 mai, cand se implinesc 30 de ani de la manifestatia cunoscuta drept Podul de Flori, cand pentru prima oara dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial frontiera a putut fi traversata fara acte.Camioanele pleaca spre Republica Moldova de la Guvern, din Piata Victoriei, unde au fost prezenti si premierul Ludovic Orban, ministrul Sanatatii Nelu Tataru, ministrul Apararii Nationale Nicolae Ciuca, seful Statului Major al Apararii generalul Daniel Petrescu, ministrul de Interne Marcel Vela, seful Departamentui pentru Situatii de Urgenta dr. Raed Arafat si inspectorul general al IGSU - generalul Dan-Paul Iamandi."Pe 6 mai 1990, a avut loc trecerea libera a Prutului, frontierei dintre Romania si fosta Uniune Sovietica, o manifestatie cunoscuta sub numele de Podul de flori, la care au participat peste un milion de romani de pe ambele maluri ale Prutului si care a fost simbolul legaturilor puternice de fraternitate.La 30 de ani de la acest moment istoric, Guvernul Romaniei face un gest umanitar de solidaritate pentru cetatenii din Republica Moldova, pentru sistemul de sanatate din Republica Moldova. Pentru a putea sa ii ajutam pe fratii nostri de peste Prut intr-o situatie dificila", a spus Orban.Premierul a precizat ca Guvernul a alocat 16,5 milioane de lei pentru a oferi acest ajutor Republicii Moldova.Astfel, Romania trimite in tara vecina 500.000 de masti de protectie de tip FFP2, 25.000 de combinezoane, 5.000 de viziere, 5.000 ochelari de protectie, 200.000 de manusi, 2.800 cutii de medicamente, 10 izolete cu presiune negativa pentru transportul pe targa si aproximativ 80.000 de litri de alcool sanitar.Orban a precizat ca acest gest de umanitare si solidaritate vine dupa cel de saptamana trecuta, cand 50 de medici au plecat in Republica Moldova pentru a "participa alaturi de cadrele medicale din Basarabia la efortul de tratare a pacientilor cu COVID-19"."Sper sa nu incerce unii sa exploateze politic acest gest. Este facut pentru fratii nostri de peste Prut, indiferent ca sunt romani sau au alta apartenenta etnica", a punctat premierul.Amintim ca, saptamana trecuta, presedintele moldovean, Igor Dodon, a multumit Romaniei pentru ajutorul oferit, printr-o postare pe Facebook numita "Prietenul la nevoie se cunoaste". In aceasta saptamana, premierul moldovean, Ion Chicu, a vorbit despre ajutorul primit, punctand ca, de fapt, medicii care vin in Republica Moldova vor putea sa si invete de la specialistii moldoveni cum trebuie sa procedeze in lupta cu COVID-19.