Sapte ministri propusi in Guvernul Orban au fost avizati negativ

Astfel, ministrii de la Economie, Cultura, Sport, Afaceri Externe, Fonduri Europene, Aparare, Interne, Transporturi, Agricultura au avut aviz favorabil, in timp ce ministrii de la Educatie, Munca, Sanatate, Mediu, Justitie, Dezvoltare, Finante - aviz negativ.Ministrii propusi au fost audiati intr-o singura sala, in care au fost prezenti mai multi parlamentari.Patru ministri propusi au fost prezenti in sala - ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, ministrul Educatiei, Monica Anisie; ministrul Sanatatii, Bogdan Costache, si ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, in timp restul au fost audiati in sistem videoconferinta.Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a primit aviz negativ fara sa fie audiata, neputandu-se lua legatura cu aceasta. Singurul ministru care a purtat masca de protectie a fost Monica Anisie.Unii dintre parlamentarii prezenti in sala la audieri purtau masca de protectie, unii chiar si manusi, in timp ce altii nu aveau aceasta protectie.Parlamentarii urmeaza sa-si exprime votul pentru investirea Guvernului Orban tot printr-o procedura speciala.