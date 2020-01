"Sefa socialistilor din PE ii avertizeaza pe liberalii romani sa nu mearga pe calea Poloniei si Ungariei: Ce replica a primit"

EPP Romanian gov. should take note of Venice Commission, which prohibits changing the electoral law one year ahead of the elections. Don't go down the same path as Poland & Hungary undermining rule of law! 🇷🇴 🇪🇺 - Iratxe Garcia Perez/♥️ (@IratxeGarper) January 20, 2020

With all due respect: the only #Romanian party that affected the rule of law in recent years was the Social Democratic Party, member of @PES_PSE and of @TheProgressives.

The new centre right Romanian government will ALWAYS respect all international standards. https://t.co/giVe5AjTVJ - Siegfried Muresan (@SMuresan) January 20, 2020

Ziare.

com

"Guvernul roman (PPE) sa tina cont de observatiile Comisiei de la Venetia, care interzice schimbarea legislatiei electorale cu un an inainte de alegeri. Nu mergeti pe aceeasi cale ca Polonia si Ungaria, subminand statul de drept!", a scris luni pe Twitter Iratxe Garcia Perez.In replica,, i-a transmis sefei socialistilor ca "singurul partid romanesc care a afectat statul de drept in ultimii ani a fost PSD, membru al PES"."Noul guvern de centru-dreapta din Romania va respecta INTOTDEAUNA toate standardele internationale", a adaugat Siegfried Muresan in comentariul sau postat pe Twitter.PSD a decis sa sesizeze forurile internationale si partenerii externi ai Romaniei cu privire la faptul ca guvernul PNL a decis sa modifice legea alegerilor locale cu doar cateva luni inainte de scrutin, care ar trebui sa se desfasoare la inceput de iunie. Chiar daca recomandarile Comisiei de la Venetia nu sunt obligatorii, o guvernare care se respecta tine cont de ele.", a declarat pentru Ziare.com fostul presedinte al Curtii Constitutionale Augustin Zegrean In ciuda opozitiei PSD, Guvernul Orban a decis sa isi angajeze raspunderea pe modificarea legii electorale, introducand alegerea primarilor in doua tururi, cu sprijinul declarat al presedintelui Iohannis.Pentru angajarea raspunderii Guvernului va fi convocata o sesiune extraordinara a Parlamentului, in perioada 28-31 ianuarie. Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca au fost deja stranse semnaturile necesare pentru depunerea unei motiuni de cenzura impotriva guvernului Orban.C.B.