USR, dupa ce Guvernul Orban a picat: Alegerea primarilor in doua tururi, sacrificata pentru anticipate. Nu mergem cu propunere la Cotroceni

"Votul de astazi de la motiunea de cenzura arata ca a fost intemeiata temerea noastra ca alegerea primarilor in doua tururi este sacrificata pentru declansarea alegerilor anticipate. Ar fi existat cu siguranta variante mai bune, daca s-ar fi dorit. Iar problema putea fi rezolvata demult, inca din noiembrie 2019. Dar partidele apartinand vechii clase politice au ales, din pacate, in numele romanilor.Si tot vechea clasa politica a decis, ignorand binele romanilor si punand mai presus bunastarea baronilor locali, ca presedintii de consilii judetene sa nu fie alesi in doua tururi.Guvernul Orban a adoptat, marti, intr-o sedinta maraton, 25 de OUG-uri, dar nu si una care sa intareasca democratia locala. Prin urmare, avem toate sansele ca presedintii de CJ-uri sa fie alesi dupa formula PSD, adoptata de Guvernul Dancila", a aratat USR intr-o postare pe Facebook.Si liderul USR Dan Barna a facut declaratii de la Parlament."In momentul de astazi romanii nu vor mai avea alegerea primarilor in 2 tururi. Speram ca vom avea anticipate. Pozitia USR e consecventa, nu vom vota niciun guvern, sa ajungem la anticipate. Speram consecventa si din partea PNL.Avem o majoritate toxica in Parlament, care face imposibila realizarea oricarei reforme. E o zi trista, cetatenii nu vor avea ocazia sa aiba primari care pot sa schimbe lucrurile", a spus Dan Barna.Intrebat daca USR va merge cu o propunere de premier la Cotroceni, Barna a spus ca in niciun caz: "Nu, nu vom merge (cu propunere la Cotroceni, n.red.), miza sunt alegerile anticipate. Ideea ca am investi un alt guvern care sa porneasca cu mainile si sireturile legate nu mai este o optiune pt Romania. Prioritatea pentru Romania e un calendar clar pentru anticipate".Uniunea a adaugat ca reprezentantii PNL au obligatia sa accepte discutii cu celelalte partide anti-PSD pentru ca dreapta sa prezinte candidati unici la alegerile locale."Acum, daca vor sa-i convinga pe oameni ca nu este vorba de vreo intelegere de tip USL 2, reprezentantii PNL au obligatia sa accepte discutii cu celelalte partide anti-PSD pentru ca dreapta sa prezinte la locale candidati unici. Altfel, vom avea in continuare, cel putin patru ani de acum incolo, primari incompetenti si corupti, primari bine insurubati in scaun si bine mufati la conducta banului public", se mai arata in postare.Motiunea de cenzura intitulata "Guvernul Orban/PNL - privatizarea democratiei romanesti", initiata de PSD, a fost adoptata, miercuri, de Parlament.A.S.