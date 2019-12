Vom avea criza economica? Cum a raspuns Ludovic Orban la aceasta intrebare si ce modificari a adus in fostul birou al lui Dancila

Ziare.

"Sub nicio forma! Dimpotriva, eu sper ca masurile noastre, chiar daca nu imediat, sa duca la o crestere economica , sa duca la o mai buna aranjare a situatiei economice", a spus Ludovic Orban, intrebat daca vom avea criza economica, la Romania Tv.Chestionat apoi ce schimbari a facut in biroul de premier , dupa plecarea Vioricai Dancila de la Palatul Victoria , premierul a replicat: "N-am facut nicio modificare, am adus niste carti, in rest n-am facut. Era biblioteca goala cand am venit. Nu sunt schimbari deosebite, nu mi-am adus obiecte. De exemplu, fotoliile sunt de pe vremea lui Tariceanu, masa si scaunele la fel", a spus Orban.El a adaugat ca a preferat sa faca schimbari in activitatea si in modul de functionare al Guvernului."Programul meu este anormal. Eu sunt matinal, ma trezesc foarte dimineata, iar activitatea la Guvern o incep pe la 8 dimineata, iar seara termin pe la 11-12 noaptea. Sunt foarte multe de facut, sunt multe lucruri care trebuie rezolvate", a adaugat premierul.Replica Vioricai Dancila a venit printr-o declaratie acordata stiripesurse.ro : ""Eu sper ca dupa ce va pleca de la Palatul Victoria va lasa cartile acolo! Daca asa mi-a solicitat mie sa imi las cartile, el trebuie sa le lase urmatorului premier. In rest, eu am lasat lucruri bune pentru oameni, trebuie sa faca la fel, daca vrea sa fie un premier bun. Oamenii nu il apreciaza pentru ceea ce are in birou, ci pentru lucrurile pe care le va face pentru ei", a declarat Viorica Dancila pentru sursa citata.C.P.