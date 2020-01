Vosganian: Orban poate ramane interimar doar daca e demis prin motiune. Apoi, Iohannis sa desemneze un klingonian si un romulan

Ziare.

"Nu inteleg sensul acestei declaratii a lui Klaus Iohannis, pusa in legatura cu ideea demisiei prim-ministrului: 'Orban e cea mai buna solutie de premier, plin sau interimar'. S-ar putea sa fie o capcana pentru Ludovic Orban, caci, in situatia in care demisioneaza, el nu poate fi prim-ministru interimar", a scris Vosganian, pe Facebook.El a precizat ca, potrivit articolului 106 coroborat cu articolul 107 (3) din Constitutie, in cazul demisiei, un alt ministru devine prim-ministru interimar si Ludovic Orban paraseste Guvernul."Inteleg ca presedintele Romaniei este un promotor al alegerilor anticipate. Cum presedintele nu poate fi promotor al unei motiuni de cenzura din partea PSD, singurul mod in care el poate fi promotor este sa-l convinga pe Ludovic Orban sa demisioneze si dupa aceea sa desemneze doua personaje din Star Trek, un klingonian si un romulan, la functia de prim-ministru, ca sa fie sigur ca Parlamentul ii respinge.Dar chiar si in aceasta situatie, Orban nu mai poate fi interimar. Singurul mod in care actualul prim-ministru poate ramane interimar este sa fie demis prin motiune de cenzura. Dar ideea ca Iohannis devine promotor al unei motiuni de cenzura a PSD este cel putin bizara", a completat Vosganian.Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca este foarte multumit de felul in care Ludovic Orban isi face treaba ca premier si considera ca liderul PNL este cea mai buna solutie pentru acest post.Intrebat intr-o conferinta de presa daca ii poate oferi o garantie publica premierului Orban ca, daca va demisiona, va fi tot el numit premier dupa alegerile anticipate, Klaus Iohannis a raspuns: "O intrebare un pic ciudata mi se pare. Nu stiu de ce ma intrebati dumneavoastra daca pot sa ofer garantii cuiva. Pot sa va spun ca sunt foarte multumit de felul in care Ludovic Orban isi face treaba ca premier.In continuare, si asta v-am spus-o si in informalele noastre, eu cred ca Ludovic Orban este in acest moment cea mai buna solutie de premier, fie premier plin, fie premier interimar".Vineri, premierul Ludovic Orban a anuntat ca a decis impreuna cu presedintele Klaus Iohannis ca "cel mai bine este sa organizam alegeri anticipate" , insa a refuzat sa spuna in ce mod se va face asta si daca are de gand sa isi dea demisia.