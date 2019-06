Calcule pentru motiune: Ludovic Orban anunta ca mai are nevoie de 18 -19 voturi pentru ca motiunea sa treaca

Ziare.

"Sansele sunt mai mari decat la toate motiunile de cenzura depuse dupa decembrie 2016. Am reusit un parteneriat intre cinci formatiuni politice, alaturi de PNL fiind USR, PMP, Pro Romania, UDMR. (...)Am purtat negocieri cu toate grupurile parlamentare, mai putin PSD si ALDE, care au luat decizia sa nu voteze motiunea de cenzura si atunci strategia de negociere cu PSD si ALDE este o negociere individuala, am implicat nu numai echipele oficiale de negociere, dar si parlamentari individuali. (...) Pana acum suntem, pe calculele pe care le avem, pe un scor nu foarte departe de cele 233 de voturi necesare, in momentul de fata ne bazam pe 214 - 215 voturi, in conditiile mobilizarii exemplare a tuturor parlamentarilor care sunt implicati in sustinerea motiunii de cenzura. Continuam pana in ultima zi cu negocierile individuale. In ceea ce priveste PNL, noi suntem implicati total in acest efort de negociere, speram sa dea rezultate", a afirmat Orban la B1 TV.El a sustinut ca nemultumirea parlamentarilor PSD si ALDE este foarte mare si nu o vor pe Viorica Dancila premier."In ceea ce priveste PSD, multi sunt constienti ca Dancila, practic, va fi aleasa presedinte PSD, pentru ca are pozitia de premier si capacitatea de a determina foarte multi oameni care nu au incredere in ea ca lider. Acum spun cinstit: ce lider e Dancila? Dancila a fost adusa in special pentru ca era extrem de ascultatoare la Liviu Dragnea. Nu a fost niciodata un lider marcant in PSD, dar se vor trezi cu Dancila presedinte. Va dati seama, Dancila presedinte la PSD? In cazul in care ramane premier este foarte putin probabil sa degaje o concurenta importanta", a apreciat liderul PNL.Orban a spus ca sunt foarte multi parlamentari social-democrati care inteleg ca daca raman in actuala formula, cu Dancila premier, si daca aceasta va fi aleasa si presedinte al partidului, "PSD va suferi cumplit"."Ganditi-va ca jumatate dintre actualii parlamentarii PSD nu se vor mai alege, cariera lor politica se termina. Foarte multi primari PSD vor avea sansa foarte mica de a se realege, chiar daca ramane legea cu alegerea intr-un singur tur, pentru ca nu vor avea un suport de credibilitate politica", a mai sustinut Orban.