Candidat comun PNL - USR la alegerile pentru Primaria Capitalei? Orban va face un sondaj de opinie

Ziare.

com

"Obiectivul nostru este ca pana la data de 1 martie sa avem stabiliti candidatii la functia de primar in toate localitatile din Romania si sa incepem cel tarziu in data de 15 martie campania de stangere de semnaturi pentru sustinerea candidaturii fiecarui candidat de primar in localitatea in care candideaza", a afirmat Ludovic Orban, duminica, aflat intr-o vizita in judetul Valcea.Intrebat daca PNL va merge la Primaria Capitalei cu un candidat comun cu USR, Orban a precizat ca acest lucru se va stabili dupa "o analiza sociologica"."Vom face o analiza, vom efectua un sondaj de opinie cu reprezentativitate si la nivelul Bucurestiului, dar si la nivelul fiecarui sector. Vom testa candidatii nostri. De asemenea, vom testa si alti candidati si vom lua o decizie in functie de datele pe care le vom obtine din aceasta ampla analiza sociologica", a spus Orban.Liderul liberal a mentionat, legat de posibilitatea ca Nicusor Dan sa intre in aceasta analiza sociologica , ca vor fi testati "toti potentialii candidati, pe diferite scenarii posibile".