Cine ridica mingea la plasa social-democratilor?

Secretul razgandirii domnului Melescanu

Arta de a-i dezbina pe altii

Caruselul candidatilor si al orgoliilor

Numai toti impreuna pot invinge PSD

De atunci si pana acum, se pare insa ca au inceput sa se clinteasca, fara sa le ingrijoreze deloc faptul ca orice sovaiala a lor este un balon de oxigen oferit gratis perdantului PSD, incapabil sa-si mai revina prin forte proprii, dar capabil sa profite de greselile adversarului.Iar greseala cea mai mare a respectivului adversar ar fi sa traga caruta in stilul "unul hais si altul cea", dandu-i de fiecare data celui de al treilea prilejul sa castige, atunci cand doi se cearta.In perspectiva viitoarei candidaturi la Primaria Capitalei, mingea este ridicata deja la fileul Gabrielei Firea de catre toti ceilalti, de la USR la PNL si PLUS, care se grabesc sa-si oficializeze candidati proprii. Bineinteles, fiecare pe al sau.Razboiul continua mocnit, iar luni a explodat o bomba noua: domnul Melescanu, care anuntase ca nu demisioneaza si asteapta motivarea CCR privind ilegalitatea sederii sale in fruntea Senatului, s-a invartit pe neasteptate si a anuntat ca nu mai asteapta nimic si ca a hotarat sa se retraga.Sa fim intelesi, domnul Melescanu nu e un fel de minte scurta, care nu stie in ce tara i-a aterizat avionul. Daca s-a razgandit, inseamna ca cineva l-a presat, iar acel cineva era interesat sa-si aseze propriul om pe scaunul Melescanului, pentru ca, nu cumva, sa apara intre timp altul, mai iute de picior.Nu intamplator, totul se petrece la scurt timp dupa ce PSD anunta propriul candidat la sefia Senatului (despre care noi stiam ca nu-i vacantata, intrucat "Mele" se codeste sa demsioneze!), pe contestatul Titus Corlatean, cel responsabil de imbulzelile produse la sectiile de votare din strainatate, acum cativa ani, si care atunci plecase cu coada intre picioare din Guvern.Nu e greu sa ghicesti cam cum gandesc pesedistii: Mele trebuie sa plece imediat, ca sa-l punem in loc pe Corla, si sa nu vina tabara adversa cu vreunul de pe-acolo. Pentru Mele, obisnuit sa faca sluj cand o vedea pe Vio, nu e mare lucru sa stea drepti cand il observa pe Ciola.Bine jucat, caci liberalii au deja candidatul lor, pe Alina Gorghiu, fosta presedinta a partidului si actuala vicepresedinta a Senatului. Fara indoiala, de ea s-au speriat pesedistii, era un adversar redutabil.Dar nu mai este deloc redutabil, dupa ce tocmai a aparut Vlad Alexandrescu, fost ministru in Guvernul Ciolos, propus de USR. Pentru ce l-au propus useristii pe Alexandrescu? Ca sa concureze PSD? Nicio sansa! Ca sa concureze PNL? Ar fi ridicol daca n-ar fi rusinos si ar fi rusinos daca n-ar fi marsav.Nu stiu daca jocul a fost sau nu regizat de PSD in culise, dar corespunde perfect tipului de politica damboviteana practicat de discipolii lui Iliescu si cunoscut din mosi-stramosi: divida et impera.Asta este arta razboiului politic la social-democratii damboviteni, la atat se reduce dezbaterea de idei: la dezbinarea adversarului si iscarea zazaniei. Sa-mi fie iertat, dar ma intreb in mintea mea: ce interes are USR sa faca jocul PSD? Numai ca sa-i faca in necaz PNL?Poate nu m-as fi oprit atat de atent asupra acestei neasteptate afaceri cu presedintia Senatului, daca nu s-ar observa ca ea merge la pachet cu o alta, ajunsa si ea notorie: cea de la primaria Capitalei, despre care vorbeam la inceput.Daca, pentru Senat, PNL are o propunere, respectiv doamna Gorghiu, la primarie liberalii inca mai bajbaie. Acum vreo zece zile, domnul Orban facea o declaratie care pe mine ma dezorienta:Sa vorbesti de patru candidati ascunsi sub manseta, cand noi nu stim de niciunul notoriu si vizibil, asta mi se pare riscant. Asemenea declaratie putea s-o faca un partidulet de mana a doua sau a treia. Dar un partid de talia PNL nu poate declara cu patru luni inainte de alegeri ca abia incepe sondajul candidatilor, fara ca macar sa spuna cine sunt ei. Si, colac peste pupaza, conteaza ca bucurestenii il vor vota, intr-o veselie, pe acest necunoscut.Intre timp, vede toata lumea ca PSD are un candidat redutabil, avantajat in sondaje si mult mai vizibil in spatiul public decat alti lideri cu grade mari in partid.Avantajat in sondaje, fata de cine? Evident fata de oricare dintre candidatii fortelor antiPSD, intrucat - am omis s-o spun - aici situatia este chiar mai grava decat la fotoliul din fruntea Senatului: USR are pretentiile sale, PLUS pe ale sale, iar PNL vrea candidat propriu, dar deocamdata il pastreza necunoscut. Hocus-Pocus!Ba chiar este posibil sa mai vina si altii. Cu cat sunt mai umerosi candidatii, cu atat cresc sansele Gabrielei Firea, daca alegerile se vor tine, cumva, intr-un singur tur. Si este cel mai probabil.Privesc nauc si incep sa ma intreb daca mai exista fortele antiPSD de anul trecut, cele care au trimis-o pe Dancila inapoi in Teleorman si care au instalat alt Guvern in Palatul Victoria.Iar daca exista, cum se face ca au abandonat lupta antiPSD si pun umarul langa interesul adversarului, care pandeste de dupa colt sa-l vada cum isi faramiteaza fortele propriei tabere?Ma cam mira faptul ca domnul Orban nu observa aceasta sabie a lui Damocles de deasupra capului, iar presedintele Iohannis, care stie bine ce pericol reprezinta PSD pentru tara, nu l-a tras de maneca, inca din vremea cand se pregatea sa guverneze, sau din primele zile ale mandatului sau.Pe de o parte, intuiesc jena resimtita de presedintii unor partide cand e vorba sa sustina candidatul altuia, dar pe de alta parte, raman uluit observand ca sustinandu-si-l pe cel propriu, se pot pomeni la vara ca i-au ridicat mingea la fileu Gabrielei Firea ca sa-si castige doritul mandat si sa se faleasca in fata noastra: pe mine m-au votat bucurestenii, pentru ca am facut numai lucruri bune pentru Bucuresti.