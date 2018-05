Ludovic Orban confirma: Am depus o sesizare la Parchet pentru fapte savarsite de Viorica Dancila si Liviu Dragnea

Au existat doua memorandumuri?

Declaratiile au fost facute in cadrul unei conferinte de presa sustinute de Ludovic Orban la Iasi.Liderul PNL a precizat ca sesizarea este legata de "pregatirea, adoptarea, aducerea la cunostiinta opiniei publice si tot ce s-a intamplat ulterior adoptarii memorandumului" cu privire la mutarea ambasadei din Israel.. Am facut acest demers, pentru ca l-am considerat o obligatie morala pentru mine. Niciodata nu am acceptat sa inchid ochii, sa tac, sa fiu pasiv atunci cand am sesizat lucruri grave care afecteza interesele fundamentale ale Romaniei.Ceea ce se intampla de o buna bucata de vreme risca sa distruga orice urma de credibilitate a Romaniei, sa distruga punti care au fost construite zeci de ani., care sunt puse pe taraba, ca la talcioc, de Dragnea si acolitii lui pentru interese personale", a declarat liderul PNL.Ludovic Orban a subliniat ca decizia a fost luata pentru ca a considerat "necesar ca cineva sa cerceteze aceste fapte"."Eu nu am aceasta calitate, nu sunt eu procuror, nu eu hotarasc daca cineva e vinovat sau nu. E vorba despre niste", a mai afirmat liderul liberalilor, dand ca exemplu "difuzarea de informatii secrete, uzurparea de functii, refuzul de informare a presedintelui, ascunderea de informatii privitoare la decizii care pot sa afecteze interesele statului roman"."Sunt lucruri care s-au intamplat in mod cert. Nu cunosc in detaliu, decat din surse publice, ceea ce s-a intamplat, dar nu pot sa accept ca un clan certat cu legea, cu bunul simt, certat cu democratia, cu interesele fundamentale ale Romaniei, sa dinamiteze relatiile Romaniei, sa faca praf imaginea tarii si sa puna inainte interesele lor de clan", a mai declarat acesta.Ludovic Orban a subliniat ferm ca "a fost, este si va fi" "unul dintre cei mai mari sustinatori" ai parteneriatului cu SUA, ai relatiilor cat se poate de stranse cu statul Israel si ai pozitiei Romaniei ca stat european."Sesizarea are legatura cu ceea ce au facut Viorica Dancila si Liviu Dragnea privitor la acest subiect", a punctat el.Ludovic Orban a precizat inca o data ca el, personal, nu are acces la anumite informatii, de aceea, a apelat la ""."Sa fie cercetate toate actiunile premergatoare, cele legate de adoptarea memorandumului", a cerut el.Mai mult, Ludovic Orban a sustinut ca circula zvonuri potrivit carora "au existat, de fapt, doua memorandumuri, unul despre care s-a discutat si unul care s-a adoptat".", a adaugat el.Intrebat de jurnalisti daca a facut in sesizare vreo referire la acuzatia de inalta tradare, Ludovic Orban a spus ca da, dar mai importante sunt celelalte fapte din legea raspunderii ministeriale."Presedintele nu a fost informat despre acest memorandum (...) Constitutia si legea au fost calcate in picioare.. E posibil sa existe uzurparea functiei, pentru ca CCR a stabilit ca presedintele conduce politica externa, Guvernul are mai mult un rol tehnic", a mai precizat acesta, printre alele.Rugat de jurnalisti sa puna la dispozitie o copie a sesizarii, Ludovic Orban a refuzat, precizand ca vrea sa lase justitia sa isi urmeze cursul."Nu vreau sa generam niciun fel de presiune din partea opiniei publice (...) Cand voi considera, o voi face publica (...) Obiectivul meu este ca acesti indivizi sa nu-si mai bata joc de Romania, sa nu mai calce in picioare Constitutia, legile tarii, interesele fundamentale ale Romaniei", a mai declarat presedintele PNL.