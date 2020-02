Ludovic Orban nu exclude o intelegere a PNL, "fie cu unii, fie cu altii", la locale

Ziare.

"Nu resping posibilitatea unor intelegeri locale, dar noi vom avea cercetari sociologice pe fiecare judet, pe fiecare resedinta de judet si pe marea majoritate a localitatilor. Testam potentialii candidati pe care-i avem astfel incat sa iesim in competitia electorala cu cei mai buni candidati. Daca vom constata intr-o localitate ca e potrivita o intelegere pe care sa o facem fie cu unii, fie cu altii, noi nu vom bloca o astfel de intelegere" a afirmat Ludovic Orban duminica la B1 Tv.Acesta a spus ca obiectivul sau este ca PNL sa castige alegerile locale "la o diferenta consistenta fata de PSD".Orban afirma ca PNL a facut sondaje in Bucuresti in ultimii doi ani si s-a constatat ca actualul edil, Gabriela Firea, "a fost intr-o scadere constanta"."Am convingerea ca Firea nu mai are cum sa castige alegerile in Bucuresti", a afirmat premierul interimar.Ludovic Orban a spus ca PNL face o ampla cercetare sociologica, pe aproape 5000 de subiecti, iar aceasta va da "o fotografie cat se poate de fidela" in functie de care PNL va lua o decizie cu privire la candidatii pentru Capitala.Liderul USR Dan Barna afirma ca toate fortele de drepta, inclusiv PNL, ar trebui sa aiba un singur candidat impotriva Gabrielei Firea. De asemenea, declara ca USR si PLUS sustin candidatul care are cele mai mari sanse sa o trimita pe Gabriela Firea acasa. Intrebat pe cine prefera dintre cei doi candidati, Nicusor Dan si Vlad Voiculescu, Barna a afirmat ca il sustine pe cel care are sprijinul bucurestenilor . El a precizat ca daca vor fi doi sau trei candidati din zona de dreapta, atunci Gabriela Firea va castiga din nou alegerile.