Ludovic Orban: PNL e singurul care se poate bate de la egal la egal cu PSD

Presedintele PNL a facut astfel, la reuniunea Consiliului National, un apel la unitatea partidului."Nu este altcineva pe scena politica romaneasca care sa aiba forta sa invinga aceasta caracatita postcomunista, controlata cu aceleasi mijloace staliniste, pe care o formeaza PSD-ul lui Dragnea. Doar PNL este forta politica care se bate de la egal la egal cu PSD si are capacitatea de a invinge PSD, asa cum am demonstrat inclusiv in alegerile locale si cum vom demonstra in urmatoarele alegeri.PNL trebuie sa fie un adversar ireductibil al PSD, principala forta politica care se lupta cu PSD. Cine este impotriva PSD trebuie sa fie alaturi de PNL, cine nu vine alaturi de noi in aceasta batalie, inseamna ca face, de fapt, un serviciu PSD si acestui mod dezastruos de guvernare si felului in care isi bate joc actuala guvernare", a afirmat Orban.El a spus ca liberalii trebuie sa fie uniti, solidari si coerenti."Ce trebuie sa facem in urmatoarea perioada? Presedintele Romaniei a facut un apel la unitate, acelasi lucru il fac si eu. Trebuie sa fim uniti, sa fim solidari, sa fim coerenti, trebuie sa ne implicam toti in batalia pe care o avem de dus. Fiecare la nivelul lui. Fiecare prin forta si mijloacele de care dispune. Avem nevoie de o apropiere de cetatean, de a intra in casa fiecarui roman pentru a le spune adevarul, pentru a-i feri de propaganda mincinoasa si de toate gogosile umflate pe care le rosteste partidul de guvernamant si prelungirile sale mediatice", a mai afirmat Orban.Liderul liberal a subliniat ca PNL trebuie sa se pregateasca "cu maxima seriozitate" pentru anii electorali ce urmeaza."Trebuie sa ne pregatim cu maxima seriozitate pentru cei doi ani electorali care vor urma. Vor fi doi ani extrem de grei, in care PNL are nevoie de fiecare membru sa fie implicat in aceasta grea batalie pe care o ducem pentru Romania. (...) PNL are capacitatea de a guverna Romania pentru binele romanilor. Trebuie sa ne pregatim serios de guvernare. Eu nu-mi pun intrebarea daca ajungem la guvernare, ci cand ajungem la guvernare", a mai spus Orban."Trebuie sa faceti tot ce se poate pentru a instaura rationalitatea si normalitatea in Romania. Pentru asta PNL trebuie sa fie un partid unit si puternic. Puteti! Fiti hotarati, construiti-va un program politic serios, fiti uniti si mergeti si spuneti oamenilor ce vreti cu Romania. Mergeti intre oameni, spuneti-le ca aveti solutii pentru economia romaneasca. Spuneti oamenilor ca stiti cum se face adevarata reforma administrativa. Spuneti oamenilor ca pentru voi conteaza tinerii. Conteaza romanii din diaspora", le-a spus Iohannis membrilor PNL.