Orban desfiinteaza legea Gorghiu pentru inchisoarea la domiciliu: O aberatie. Solutii pentru oameni certati cu legea

Ziare.

com

. E un proiect de lege care a fost initiat de un senator al nostru fara a avea acordul grupului parlamentar din Senat, dar mai alesPNL nu sustine acest proiect de lege, Guvernul pe care il conduc este categoric impotriva acestui proiect de lege.Am dat mandat in camera decizionala, Camera Deputatilor, catre grupul parlamentar al PNL din Camera Deputatilor sa voteze impotriva acestui proiect care este contrar liniei politice a PNL de alegerea mea ca presedinte al PNL si, de asemenea, in cazul in care va trece de Camera Deputatilor, pentru ca am vazut ca la Senat au votat intr-o veselie aproape toti senatorii,Acest proiect este neavenit, este un proiect care nu are nimic de-a face cu politica penala a statului roman in viziunea Guvernului pe care il conduc, este un proiect care psi nicidecum sa ofere o solutie pentru problemele existente la ora actuala in Romania", a declarat, pentru AGERPRES, Ludovic Orban.El a criticat faptul ca, in contextul actual, Senatul a dezbatut un astfel de proiect."Mi se pare cu atat mai grav ca in starea de urgenta in care se gaseste Romania in Senatul Romaniei sa se dezbata astfel de proiecte pe ideea ca poate lumea fiind concentrata pe batalia contra epidemiei de coronavirus nu o sa bage in seama astfel de proiecte.Lumea este atenta si sanctioneaza astfel de proiecte. In ceea ce ma priveste cred cacare a initiat proiectul de lege, iar PNL va fi categoric impotriva adoptarii acestui proiect si va cauta toate parghiile constitutionale si legale pentru neintrarea in vigoare a acestui proiect", a afirmat Orban.Intrebat daca senatorul Alina Gorghiu ar putea fi sanctionat, presedintele liberalilor a raspuns: ". Beneficiaza din plin de sanctiunea cetatenilor".Pe de alta parte, el a sustinut ca "PSD s-a discreditat iremediabil in fata romanilor prin preocuparea bolnavicioasa pentru cei certati cu legea"."In ceea ce ne priveste pe noi, cei din PNL, ii reprezentam pe toti romanii care respecta legea, care actioneaza in baza legii si care au nevoie de un Guvern care sa actioneze in numele lor.care continua preocuparea obsesiva a vechii majoritati parlamentare pentru aceia care au incalcat legea, pentru aceia care au savarsit infractiuni. Principala grija a noastra trebuie sa fie pentru romanii de buna credinta, pentru romanii care respecta legea", a spus Ludovic Orban.Persoanele condamnate la pedeapsa inchisorii pentru care s-a dispus executarea acesteia la domiciliu vor fi supravegheate in permanenta prin intermediul unei bratari electronice - prevede un proiect de lege votat marti de senatori intr-o sedinta de plen online.Senatorul PNL Alina Gorghiu, initiator al propunerii, a declarat ca este un proiect care reprezinta creionarea cadrului legal necesar pentru a putea fi implementata monitorizarea persoanelor condamnate cu dispozitive electronice.Si liderul USR, Dab Barna, a declarat ca votul acordat de colegii sai in favoarea legii care introduce in Codul penal inchisoarea la domiciliu sau in weekend a fost o greseala si ca in Camera Deputatilor vor vota impotriva.