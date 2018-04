Orban i-a scris lui Dancila pe tema aderarii la Zona euro: Demersul pe care il faceti este unul pur propagandistic

Reechilibrarea mixului de politici economice prin luarea de masuri care sa reduca si, in final, sa elimine caracterul prociclic al politicii fiscal-bugetare,

Imbunatatirea structurii cheltuielilor publice,

Reluarea reformelor in sectorul companiilor de stat si numirea de manageri profesionisti,

Reducerea imixtiunii statului in economie,

Blocarea infiintarii Fondului Suveran de Investitii,

Demonstrarea vointei clare de a intari institutiile importante (BNR, ASF, Consiliul Fiscal, Consiliul Concurentei),

Abandonarea imediata a discursului anti-european al multora dintre liderii actualei coalitii PSD-ALDE, care dauneaza grav procesului de aderare la zona Euro,

Stoparea agresiunii permanente a PSD contra mediului de afaceri, contra sectorului financiar-bancar, contra companiilor romanesti cu capital strain, contra tuturor companiilor in general

Realizarea unui plan pentru a demonstra dorinta reala de intarire a capacitatii de absorbtie a fondurilor europene.

Orban sustine ca aderarea la Zona euro este un obiectiv fundamental al partidului, insa masurile luate de Guvern pana in prezent, comparativ cu criteriile de convergenta stabilite prin tratatul de la Maastricht, arata ca Executivul nu are acest obiectiv."Ne dam seama ca dumneavoastra si guvernul pe care il conduceti nu aveti acest obiectiv, iar demersul pe care il faceti este unul pur propagandistic", se arata in scrisoare deschisa remisaOrban enumara cateva dintre rezultatele si evolutiile din economia romaneasca care "umbresc credibilitatea demersului" Guvernului.Printre altele, liderul PNL evoca nivelul inflatiei din Romania, deficitul din PIB, datoria Romaniei care a crescut cu 5,5 miliarde de euro, politicile economice de pana acum si lipsa de predictibilitate a acestora, dar si cresterea economica nesustenabila a tarii."Tinand cont de toate cele enumerate mai sus si in contextul mentinerii acelorasi politici economice ale guvernului, nu avem incredere ca guvernul PSD-ALDE este pregatit sa inceapa cu adevarat procesul de aderare la zona Euro", se arata in scrisoare.Totusi, Orban anunta ca PNL va delega un reprezentant, dar pe o perioada de maximum 6 luni: Florin Citu, vicepresedinte economic al PNL si presedinte al Comisiei Economice a Senatului Romaniei.In acest timp, PNL asteapta de la Guvern "un plan de masuri credibile care sa corecteze, la timp, tendintele gresite care ne indeparteaza de obiectivul aderarii si care sa ne creasca sansele de aderare la zona Euro".Iata cateva masuri transmie in scrisoare presedintelui PNL:Liderul PNL ameninta ca, "cazul in care nu veti da semne clare ca intentionati cu adevarat sa faceti pasi fermi in directia corecta, noi nu vom participa la acest simulacru si ne vom retrage reprezentantul".A.D.