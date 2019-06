Orban insista ca IT-istii sa nu fie scutiti de plata impozitului pe venit: Pe principiul asta, hai sa-i scutim si pe profesorii de informatica

Ziare.

"Este o declaratie in care am vorbit despre principiul echitatii fiscale, iar in acel context am facut acea declaratie. Sunt adept al echitatii fiscale si consider ca prin orice alt principiu se pot crea privilegii pentru anumite categorii profesionale si am exemplificat cu IT-istii.Nu am nimic cu IT-istii, dimpotriva, imi doresc dezvoltarea acestui sector, dar nu este normal ca ei sa fie scutiti de impozit, iar alte categorii nu. Pe principiul acesta hai sa ii scutim si pe profesorii de informatica, pentru ca ei ii formeaza pe IT-isti.. Repet, este vorba despre principiul echitatii fiscale si despre faptul ca nu trebuie sa existe categorii de oameni care beneficieze de avantaje, spre deosebire de ceilalti", a spus Orban, citat de Hotnews Amintim ca, sambata, la Medias, Orban a declarat ca nu i se pare normal ca cei care lucreaza in IT sa fie scutiti de plata impozitului pe venit "Mie nu mi se pare normal ca IT-istii sa fie scutiti de plata impozitului pe venit. IT-istii castiga cel mai bine in Romania. (...) Orice venit trebuie impozitat. Nu poti sa creezi facilitati fiscale care imbraca forma unor privilegii", a spus presedintele PNL.Declaratia sa a declansat mai multe reactii de dezaprobare pe scena politica, cea mai vehementa fiind cea a fostului presedinte Traian Basescu , care il compara pe Orban cu Liviu Dragnea.