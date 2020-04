Raspunsul lui Orban la acuzatiile lui Ciolacu legate de achizitiile medicale: Sa se uite mai intai in ograda lor!

Ziare.

Acuzatiile au fost lansate de liderul social-democratilor, Marcel Ciolacu."Nu am niciun fel de implicare in procedurile de achizitii, decat prin interventiile pe care le-am facut la nivel diplomatic in foarte multe tari, prin interventia de a aduce materialele necesare in conditiile unor restrictii impuse de tarile respective. Aceasta acuzatie este o mare minciuna.Se pot vedea achizitiile facute de ONAC, UNIFARM, de Ministerul Sanatatii. Oricine poate vedea ce s-a cumparat, cat, de unde si cu ce pret s-a cumparat. Exista o transparenta in tot ce priveste raportarea informatiilor legate de COVID-19", a declarat Orban intr-un interviu la Digi24 Prim-ministrul a mai spus ca si-ar dori ca aceasta transparenta a Guvernului sa existe si la nivel local: "M-as bucura sa existe aceeasi transparenta si la nivelul autoritatilor locale, consiliilor judetene, mai ales in ce priveste achizitiile, pentru ca multi din cei care lanseaza aceste acuzatii ar trebui sa se uite mai intai in ograda lor, in judetele de unde provin, sa vada cum se fac aceste achizitii".Intrebat ce informatii are in acest sens, premierul a spus ca nu vrea sa intre in detalii pentru ca este "mult prea ocupat pentru a gasi solutii in avantajul oamenilor, pentru a lua cele mai bune decizii", ca sa se apuce de ancheta.Marcel Ciolacu, seful PSD, a sustinut, joi, ca "romanii au dreptul sa stie cum este posibil ca firmele de casa ale PNL sa ia contracte de milioane de euro, fara niciun control si fara nicio regula".Totodata, el a postat un clip video pe contul sau de Facebook, in care a afirmat ca, "daca transparenta in cheltuirea banilor publici sau democratia reprezinta o povara atat de mare pentru PNL", atunci crede cu tarie ca ne indreptam intr-o directie complet gresita.