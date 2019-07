Orban: Parcursul dosarului 10 august indica faptul ca avem de-a face cu o musamalizare a faptelor

Ziare.

com

"La aproape un an de la mitingul Diasporei din 10 august, romanii nu au aflat cine sunt cei responsabili pentru reprimarea protestului pasnic si gazarea unor cetateni nevinovati. Declinarea dosarului 10 august de catre Parchetul General si transmiterea sa catre DIICOT risca sa ne aduca in situatia in care acest dosar va avea soarta dosarului Mineriadei si al Revolutiei.Este ingrijorator faptul ca, pana in acest moment, nu a fost finalizat rechizitoriul si nu exista niciun responsabil politic pentru gazarea a sute de romani care au manifestat pasnic. Mai mult, coordonatori ai jandarmilor direct implicati in protestul de pe 10 august fie au fost mentinuti in aceleasi pozitii de raspundere, fie au fost promovati. Intregul parcurs al dosarului 10 august indica faptul ca avem de-a face cu o musamalizare a faptelor si ca aflarea adevarului este tergiversata", a aratat liderul PNL, intr-un comunicat de presa.El a adaugat ca dosarul privind protestul diasporei trebuie finalizat deoarece romanii trebuie sa afle adevarul in aceasta privinta, iar "vinovatii trebuie trimisi" in fata instantelor de judecata."Reamintesc faptul ca, sub atenta supraveghere a lui Liviu Dragnea, atat ministrul de Interne, Carmen Dan, premierul Viorica Dancila, precum si cei implicati direct in reprimarea protestului de pe 10 august s-au incurcat in declaratii contradictorii si au facut tot ce le-a stat in putinta pentru a impiedica aflarea adevarului.Partidul National Liberal a solicitat in repetate randuri demisia tuturor celor vizati de dosarul 10 august, mai ales pentru a nu exista suspiciunea privind existenta unor presiuni politice pentru musamalizarea unui caz demn de Coreea de Nord", a sustinut Orban.Potrivit acestuia, "reprimarea cu brutalitate" a unei manifestatii pasnice si "incalcarea grava" a legii de catre fortele de ordine "nu trebuie sa scape nepedepsite"."In mod cert, la 10 august a existat un ordin politic executat orbeste de conducatorii Jandarmeriei si care a facut ca sute de cetateni nevinovati sa fie supusi unui tratament agresiv din partea fortelor de ordine, batuti, gazati fara niciun motiv, cu exceptia fricii de cetateni a lui Liviu Dragnea si a ministrului de Interne inca in functie, Carmen Dan", a conchis Ludovic Orban.Pe 1 iulie, Sectia Parchetelor militare a declinat la DIICOT dosarul privind interventia in forta a jandarmilor la protestul din 10 august 2018 Potrivit Parchetului General, competenta DIICOT este atrasa de dispozitiile art. 412 din Codul penal cu referire la art. 397 alin 2 din Codul penal, dispozitii care incrimineaza tentativa la infractiunea de actiuni impotriva ordinii constitutionale.Marti, procurorul general interimar al Romaniei, Bogdan Licu, a declarat ca procurorii militari nu s-au consultat cu el in momentul in care au declinat la DIICOT ancheta in dosarul 10 august