Orban: PNL este peste 30% in Bucuresti. Avem capacitatea de a castiga in 4 sectoare. Cel mai dificil e in Sectorul 3

Ziare.

com

"Am facut sondajul de opinie, PNL este peste 30 la suta in Bucuresti, suntem umar la umar cu PSD, avem capacitatea de a castiga cu candidatii masurati pe PNL in patru sectoare si in inca un sector. Cea mai dificila situatie fiind la Sectorul 3, dupa cum bine se stie.Noi suntem deschisi la discutii, sigur ca ne dorim victoria pe toate fronturile si, de asemenea, ne dorim sa sustinem candidati puternici, candidati care sa ne confere garantia ca au capacitatea de a castiga si, mai ales, ca au capacitatea de a schimba in bine administratia Bucurestiului si administratia sectoarelor", a mai afirmat liderul PNL, intr-o conferinta de presa.Amintim ca Ludovic Orban a anuntat joi la amiaza ca va sustine candidatura lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei