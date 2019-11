Guvernul Orban incepe misiunile de audit ad-hoc "pentru activitatile anterioare". Ce institutii sunt implicate

Ziare.

La reuniunea organizata de Directia Economica si Achizitii Publice din cadrul Secretariatului General al Guvernului (SGG) au participat reprezentanti ai structurilor de audit intern.Printre aceste structuri, reprezentate la sedinta, s-au numarat: Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni,, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, Oficiul National pentru Jocuri de Noroc, Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare,, Agentia Nationala Anti-Doping, Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate siSecretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, a anuntat in cadrul reuniunii ca, in urmatoarea perioada,"Asa cum a declarat si domnul prim-ministru, Ludovic Orban, vom declansa", a spus Antonel Tanase.Secretarul general al Guvernului a precizat ca pentru aceste misiuni de audit va fi folosita si resursa umana interna, in acest sens urmand sa fie constituite echipe de auditori interni.De asemenea, urmeaza sa fie constituit Comitetul pentru Audit Public Intern.Reamintim ca premierul Ludovic Orban a promis, inca de la finele lunii octombrie, cand si-a prezentat Cabinetul, ca va face un audit al institutiilor din subordinea Guvernului, pentru a stabili o strategie de eficientizare a acestora.