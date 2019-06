Ludovic Orban saluta interventia decisiva a lui Iohannis in criza de la Chisinau

Ziare.

Dupa ce Plahotniuc si-a retras partidul de la guvernare, desi, teoretic, Guvernul Filip nu mai era validat de Parlament, presedintele PNL a transmis un mesaj in care a salutat "nterventia decisiva a presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, in solutionarea pasnica a crizei de la Chisinau"." Consecvent pozitiei din ultimii doi ani, Partidul National Liberal va sustine alianta condusa de Andrei Nastase si Maia Sandu, partenerii nostri in cadrul celei mai mari familii politice europene - Partidul Popular European, in toate demersurile de instaurare a unei democratii autentice, de repunere a institutiilor statului in slujba cetateanului si de integrare in Uniunea Europeana.Salutam interventia decisiva a presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, in solutionarea pasnica a crizei de la Chisinau", a transmis seful PNL, intr-un comunicat de presa. Partidul Democrat al lui Vlad Plahotniuc a decis sa se retraga de la guvernare, cedand practic puterea majoritatii ACUM - PSRM. Maia Sandu a amintit ca va urma o perioada de munca, cand institutiile vor trebui curatate si intarite, iar presedintele Parlamentului de la Chisinau i-a multumit presedintelui Klaus Iohannis pentru sustinerea noului Guvern.Ambasadorul SUA Dereck J. Hogan a fost vazut, vineri, la Partidul Democrat, scrie Unimedia.md. Cateva ore mai tarziu, Plahotniuc a decis retragerea de la guvernare. Tot la Chisinau s-a aflat, vineri, si consilierul prezidential Bogdan Aurescu.