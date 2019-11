Orban a numit un nou presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate: A lucrat la acelasi spital privat cu noul ministru

Ziare.

Premierul Ludovic Orban a semnat o decizie privind numirea Adelei Cojan in functia de membru al Consiliului de Administratie si de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.Decizia a aparut luni, pe 18 noiembrie, in Monitorul Oficial.Totodata, in Monitorul Oficial a aparut decizia privind eliberarea lui Vasile Ciurchea din functia de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.Adela Cojan a fost director executiv al Spitalului Polisano de la Sibiu, unitate la care a lucrat si actualul ministru al Sanatatii, Victor Costache.Cojan a condus in trecut si Casa Judetean de Asigurari de Sanatate Sibiu.