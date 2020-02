Orban il sustine pe Mihai Chirica pentru Primaria Iasi: Daca Biroul Judetean va decide asta, eu voi fi de acord

Ziare.

"Daca Biroul Judetean ia decizia sa-l propuna pe Chirica, Chirica este un om care aproape patru ani de zile s-a aflat, dupa emiterea Ordonantei 13, intr-un razboi deschis cu Dragnea, cu guvernul PSD, cu PSD ca partid politic, el nu poate fi considerat... e adevarat, el a fost ales din partea PSD, dar dupa emiterea Ordonantei 13 el prin toate deciziile, prin toate actiunile publice si prin toate declaratiile pe care le-a dat a fost impotriva PSD, asta e adevarul.Mai mult, l-a sustinut public pe presedintele Iohannis in campania prezidentiala. Nu a mai avut absolut niciun fel de legatura cu PSD-ul. Acuma sa incerci sa arunci o anatema asupra lui Chirica din punct de vedere politic, aducandu-i aminte ca acum o suta de ani a fost PSD-ist nu mi se pare corect.Daca Biroul Judetean va lua decizia de a-l propune ca si candidat din partea Partidului National Liberal, in ceea ce ma priveste pe mine voi fi de acord cu aceasta decizie", a afirmat presedintele PNL luni seara, intr-o emisiune la Digi 24.Orban a mai spus ca nu este inca la curent cu "eventualele discutii" referitoare la o candidatura a acestuia sub sigla PNL.El a afirmat ca nu va mai accepta niciun fel de atac din interiorul PNL la adresa candidatilor PNL, odata ce acestia au fost desemnati candidati toti membrii PNL avand "obligatia sa-l sustina".