Orban: Mie nu mi se pare normal ca IT-istii sa fie scutiti de plata impozitului pe venit

Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, la Medias, in judetul Sibiu, ca orice venit trebuie impozitat si ca nu i se pare normal ca IT-istii sa fie scutiti de plata impozitului pe venit."Mie nu mi se pare normal ca IT-istii sa fie scutiti de plata impozitului pe venit. IT-istii castiga cel mai bine in Romania. A fost o perioada in care sa stimulezi, ca oamenii sa se duca spre zona de IT, acuma nu mi se pare normal, va spun sincer. De ce? Pai un angajat dintr-o forja sau un sofer de TIR care muncesc in conditii extrem de grele trebuie sa plateasca impozit pe venit si altul care incaseaza venituri semnificative si altul care incaseaza venituri dintr-o munca mai mult intelectuala, mentala fara discutie, de ce sa nu plateasca impozit? Neutralitatea fiscala e un principiu fundamental. Orice venit trebuie impozitat", a spus Orban.Potrivit acestuia, nu pot fi create "facilitati fiscale care imbraca forma unor privilegii".