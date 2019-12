PNL decide azi forma sub care va fi adoptata Legea bugetului

Ziare.

com

Premierul Ludovic Orban preciza, inca de saptamana trecuta, ca decizia va fi luata luni.Orban a spus ca isi doreste ca bugetul sa fie adoptat pana la finalul anului si, daca constata ca exista riscul ca actul normativ sa fie blocat in Parlament, va angaja raspunderea Guvernului. Sedinta liberalilor este programata la ora 14:00.Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca pana luni va decide forma in care va fi adoptat bugetul pentru anul 2020, fiind luate in calcul procedura parlamentara sau asumarea raspunderii. Orban afirma ca, in oricare dintre situatii, orice amendament benefic va fi admis.Intrebat daca va angaja raspunderea Guvernului pentru Legea bugetului Orban, a spus: "Obiectivul nostru este de a reusi adoptarea bugetului de stat si a Legii asigurarlor sociale pana in 31 decembrie. Daca constatam ca este posibil sa atingem acest obiectiv prin dezbaterea obisnuita in Parlament, vom apela la dezbatere".Orban a precizat ca orice amendament adus Legii bugetului si care este oportun va fi admis, indiferent de modul in care se va adopta legea.Intrebat cand va decide forma in care va fi adoptat bugetul, Orban a anuntat ca "pana luni".Guvernul mizeaza anul viitor pe o crestere a veniturilor cu aproape 10%, asemanatoare cu cea din acest an, si a cheltuielilor cu doar 7,1%, la jumatate fata de ultimii doi ani, in timp ce economia este asteptata sa creasca cu 4,1%, potrivit strategiei fiscal bugetare publicate de Ministerul Finantelor.Bugetul pe 2020 va avea cheltuieli totale de 399,2 miliarde de lei si venituri asteptate de 358,6 miliarde de lei.Astfel, veniturile cresc cu 9,8% (10,6% in 2019), iar cheltuielile cu 7,1%, fata de circa 15-16% in 2019 si 2018.In plus, deficitul scade cu circa 5,5 miliarde de lei fata de 2019, dar se mentine la un nivel de peste 3%, impus prin Tratatul de Maastricht."Planificarea bugetara pe anul 2020 si estimarile pe perioada 2021-2022 stabilesc deficitul bugetar ESA in anul 2020 la 3,58% din PIB, urmand ca acesta sa ajunga in anul 2022 la 2,77% din PIB, respectiv o reducere de 0,81 puncte procentuale fata de anul 2020, incadrandu-se in 2022 in prevederile regulamentelor europene", se arata in document.Totodata, cheltuielile de personal, care au pus presiune semnificativa pe buget in ultimii doi ani, isi reduc dinamica, cu un plus de doar 7,2% fata de 2019, dupa cresteri de 19%, respectiv 24% in ultimii doi ani.Cheltuielile cu asistenta sociala vor creste cu 14,5% in 2020, la 131,1 miliarde de lei, si vor reprezenta circa o treime din cheltuielile totale.In septembrie 2020, Guvernul va mari punctul de pensie cu 40%, un avans care va pune presiune pe buget.