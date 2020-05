USR ii cere lui Orban sa desfiinteze prin OUG Sectia Speciala: E conceputa de Liviu Dragnea

Ziare.

"In loc sa sustina desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie, unii sunt preocupati sa impuna mai repede noi sefi acolo. Ii solicit premierului Ludovic Orban sa se tina de cuvant si sa desfiinteze aceasta sectie prin ordonanta de urgenta.Tema a fost arhidezbatuta in spatiul public, nu ia prin surprindere pe nimeni. Este clar ca punerea in acord a legislatiei noastre cu recomandarile GRECO, avizele Comisiei de la Venetia si recomandarile din cadrul MCV reprezinta o urgenta. Aceasta sectie odioasa, conceputa de Liviu Dragnea, trebuie desfiintata imediat, nu intarita", a declarat deputatul Stelian Ion, conform unui comunicat al USR transmis luni.Uniunea mentioneaza ca se implinesc sase luni de la primul vot de investitura a Guvernului PNL, dar si ca "treneaza finalizarea" proiectului de lege privind desfiintarea SIIJ. In aceste conditii, USR pledeaza pentru desfiintarea Sectiei speciale prin ordonanta de urgenta."Juridic vorbind, referendumul pe Justitie din 2019 a fost unul consultativ, iar spiritul sau a fost acela de a sprijini Justitia, nu de a asista la distrugerea ei. De altfel, precedentul a fost creat atunci cand Guvernul a modificat Codul penal prin ordonanta de urgenta (OUG nr. 28/2020), desi asta ar fi contravenit literei referendumului prezidential, dar nu si spiritului sau. Asadar, curaj, domnule ministru al Justitiei, Catalin Predoiu, curaj, domnule premier! Desfiintati odata Sectia Speciala de Investigare a Infractiunilor din Justitie!", adauga deputatul.USR mentioneaza ca se raliaza pozitiei formulate de Asociatia "Forumul Judecatorilor din Romania" si Asociatia "Initiativa pentru Justitie", potrivit careia organizarea de catre CSM de noi concursuri pentru ocuparea functiilor de conducere si de executie din cadrul SIIJ "nu poate fi, sub nicio forma, o solutie adecvata".Potrivit Uniunii, desfiintarea SIIJ "nu doar ca este in linie cu cerintele Comisiei Europene, ale GRECO si ale Comisiei de la Venetia, dar se impune si prin prisma" rezultatelor obtinute in 2019 de aceasta structura: din 417 dosare solutionate in 2019, 415 au fost clasate si doar in doua cauze s-a dispus trimiterea in judecata a trei inculpati. Spre comparatie, in aceeasi perioada, DNA a solutionat 2.694 de dosare si a dispus trimiterea in judecata in 235 de cauze, cuantumul prejudiciului retinut in actele de inculpare fiind de circa 156,4 milioane euro."Aceste rezultate, asa cum reies ele din Raportul de activitate al Ministerului Public pe anul 2019, demonstreaza cat de mincinos e discursul cu 'Justitia este corupta' si proportiile esecului SIIJ", se arata in comunicat.Uniunea Salvati Romania reaminteste ca primul punct din acordul politic semnat cu PNL a angajat Guvernul Orban sa implementeze recomandarile MCV si sa puna in acord legile Justitiei cu recomandarile Comisiei de la Venetia si ale GRECO."Inca o amanare a desfiintarii SIIJ nu este acceptabila. Justitia trebuie repusa urgent pe fagasul ei normal si daca Parlamentul, condus inca de PSD, nu poate face acest lucru, este de datoria Guvernului PNL sa o faca", apreciaza sursa citata.