Avion doborat in Iran: Lufthansa suspenda zborurile spre Teheran pana pe 20 ianuarie

Grupul german a justificat masura prin faptul ca "nu este clara securitatea spatiului aerian in imprejurimile aeroportului din Teheran", relateaza agentia EFE.Autoritatile iraniene si cele internationale realizeaza o evaluare a securitatii pentru aeroportul din Teheran si pentru tot spatiul iranian, si Lufthansa va decide daca va relua sau nu zborurile catre capitala iraniana in momentul in care va avea informatii detaliate.Compania germana a anulat zborurile de vineri de la Frankfurt la Teheran, iar joi un avion care abia decolase de pe aeroportul international din Frankfurt spre Teheran s-a intors dupa numai o ora de zbor.Canada si Statele Unite ale Americii ar avea indicii ca avionul 752 al Ukranian International Airlines (UIA), care s-a prabusit in urma cu doua zile in apropiere de Teheran, toti pasagerii decedand, ar fi fost doborat accidental de o racheta iraniana , dar Iranul respinge speculatiile si sustine ca investigheaza cauzele accidentului.Miercuri, Lufthansa si-a anulat zborul spre Teheran si a spus ca nu va mai survola Iranul si Irakul ca masura de precautie dupa atacul iranian asupra unor baze americane din Irak, dar joi intentiona sa reia zborurile spre capitala iraniana.