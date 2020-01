Cozi la farmaciile din Chicago dupa ce marijuana a devenit legala in statul american Illinois de la 1 ianuarie 2020

Ziare.

Prima achizitie de marijuana in scop recreativ din Illinois a fost facuta pe 1 ianuarie, la ora 6.00 dimineata, de la Farmacia nr. 33 din Chicago, in fata careia se adunasera peste 500 de persoane dornice sa utilizeze planta fara a avea probleme cu legea."A putea procura si consumamarijuana in scop recreativ este un lucru minunat", a declarat Mejia, prima persoana care a cumparat legal primele grame de canabis, pentru Chicago Sun-Times.Illinois a permis inca din 2018 achizitionarea de marijuana in, dar acum a devenit cel de-care permite utilizarea si vanzarea sa in scop recreativ.Legea - aprobata de Legislativul controlat de democrati si semnata de guvernatorul democrat J. B. Pritzker - le permite persoanelor cu varsta minima de 21 de ani sa detina pana la 30 de grame de canabis in stare naturala (frunze si muguri uscati) si pana la 5 grame de concentrat.Guvernatorul Pritzker a acordat sipentru cei care fusesera condamnati pentru trafic sau detinere ilegala de marijuana.Politia era prezenta in fata principalelor magazine, doar pentru a controla traficul.Althoff a avertizat casi a adaugat ca, la fel ca toate produsele noi, poate fi putin scumpa. In Illinois exista deja aproapecare au primit licente pentru a vinde marijuana in scop recreativ.In octombrie 2018, Canada a devenit a doua tara din lume care a legalizat posesia si consumul de canabis in scop recreativ, dupa Uruguay, in 2013.