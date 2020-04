Cum a disparut peste noapte o cascada de 150 de metri (Galerie foto)

Foto: Ministerul ecuadorian al Turismului

"Din pacate, cascada San Rafael este acum parte dintr-o istorie care nu se va intoarce", anunta sec, in 2 februarie, Ministerul ecuadorian al Turismului, conform IFL Science Atunci, ministerul a publicat si mai multe fotografii, aratand cum s-a ajuns la asta, cu instantanee din mai multi ani, unele apartinand chiar NASA.Mai multe alunecari de teren au facut ca in raul Coca sa se creeze o groapa, chiar cu cativa metri inainte sa se formeze cascada. In loc ca apa sa cada, aceasta s-a despartit in trei. In locul unde era cascada, nimic nu mai curge acum.Cum au aparut alunecarile de teren care au dus la acest deznodamant nu se stie, dar e cunoscut faptul ca zona e una activa din punct de vedere seismic, aici aflandu-se vulcanii Cayambe si Reventador.Altii dau vina, pentru alunecarile de teren, pe un baraj construit in apropiere, spunand ca o cascada care exista de mii de ani nu poate disparea peste noapte, la doar cativa ani dupa ce barajul intra in functiune.A.P.