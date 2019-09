Cum a fost reconstituit, in premiera, chipul unui stramos de acum 100.000 de ani (Video)

Ziare.

Realizarea fara precedent, descrisa ca fiind "captivanta" si "extraordinara" de catre David Reich, genetician de la Harvard, care nu a fost implicat in studiu, arata ca Omul de Denisova arata similar cu omul de Neanderthal, dar avea capul mai lat si falcile mai proeminente."Ne asteptam sa semene mai mult cu neanderthalienii decat oamenii moderni si asta am descoperit. Ceea ce ne-a fascinat cel mai mult a fost ca denisovanii se diferentiau de alte grupuri umane", a declarat Liran Carmel, autorul principal al studiului de la Universitatea Ebraica din Ierusalim.Omul de Denisova a trait in urma cu 40.000 - 50.000 de ani in Europa si Asia, insa pana acum nu s-a stiut nimic despre infatisarea lui.Prima descoperire despre aceasta specie a fost facuta in 2008, cand a fost excavat un os al unui deget fosilizat, in pestera Denisova din muntii Altai, in Siberia, cel care a stat la baza acestui studiu.Alte cateva ramasite au fost gasite de atunci, incluzand trei dinti mari si un maxilar inferior. Sunt singurele descoperiri legate de aceasta specie.Testele genetice au aratat ca denisovanii erau rude apropiate cu neanterthalienii si ca stramosii nostri s-au imperecheat cu ei ocazional si au avut urmasi. Asa se face ca malaezienii si indigenii australieni au circa 6% din ADN-ul omului de Denisova, o proportie mult mai mica regasindu-se la est-asiatici, americanii nativi si polinezieni. Acestia sunt si cei care au transmis tibetanilor genele necesare pentru a trai la inaltime, arata Jerusalem Post , care publica si o fotografie cu chipul adolescentei care a trait in urma cu zeci de mii de ani.Echipa de cercetatori din Israel a descoperit ca denisovanii aveau pelvisuri largi precum neanderthalienii, cranii mari si arcade dentare lungi, falci, pentru ca si dintii lor erau mari."Poate cel mai surprinzator a fost identificarea craniilor super-largi, mai late decat ale oamenilor moderni si ale neanderthalienilor, care au deja cranii mari", a spus Gokhman.