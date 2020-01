Metoda inedita prin care vor fi detectate vasele din care se pescuieste ilegal

Ziare.

Acest statut va fi oficializat prin montarea unor mici gadgeturi pe 200 de pasari, care vor monitoriza astfel marile, in cautarea vaselor de pescuit ilegale. Sistemele de monitorizare montate vor capta semnalele radar de pe aceste nave, aratandu-le coordonatele si dandu-le astfel de gol, relateaza Smithsonian Magazine E o metoda eficienta si convenabila din punct de vedere al costurilor, se arata intr-un studiu publicat de jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences. Cu siguranta e mult mai ieftina decat supravegherea prin satelit sau patrulele asigurate de aparate de zbor.Se estimeaza ca a cincea parte din pestele care exista pe piata este prins in urma pescuitului ilegal. De suferit au mai ales ecosistemele fragile.Datele arata ca pescuitul ilegal costa economia globala circa 20, chiar 30 de miliarde de dolari in fiecare an.Inaripatele au fost deja testate si s-au dovedit vanatori excelenti ai vaselor de pescuit. Albatrosii sunt atrasi ca de un magnet de vasele de pescuit, stiind din experienta ca acestea le pot asigura macar o gustare. Aceste pasari le vad si de la o distanta de aproape 30 de kilometri.A.P.