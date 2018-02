Mobilizare inedita: Localnicii unei comune au strans bani ca sa-si faca trotuare

Ziare.

Prin satul Limpezis din Buzau trece drumul european 85, care este circulat cu viteza mare de soferi.Din cauza lipsei trotuarelor, localnicii erau nevoiti sa mearga direct pe carosabil, ceea ce e periculos, mai ales ca pe aceasta sosea au avut loc multe accidente.Satenii s-au gandit in primul rand la siguranta copiilor, asa ca toti au pus bani pentru construirea trotuarelor. In plus, au contribuit la cheltuieli si cativa conisilieri locali, alaturi de primar, potrivit TVR Dupa ce au strans banii, tot ei l-au construit. Satenii si-au retras gardurile, astfel incat sa aiba loc pentru trotuare, si s-au pus pe treaba.Efortul inedit al satenilor a dus la rezultate: acum toti pot circula fara teama prin sat.