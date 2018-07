Perechea de excursionisti care a emotionat o lume. El - 26 de ani, ea - 74 (Video)

Ziare.

Si iata-i plecati din martie si ajunsi in tari precum China, Coreea de Sud, Japonia, Filipine, Taiwan, India - locuri pe care amandoi ar fi vrut sa le vada o data in viata."Ideea mi-a venit cand bunica a fost sa ma viziteze cand locuiam in Barcelona. Am facut plimbari lungi impreuna si mi-a povestit multe din trecutul ei. La un moment dat, am avut o senzatie ciudata, in stomac, ca intr-o zi o sa-mi fie foarte dor de ea, asa ca am intrebat-o daca vrea sa mearga in calatorie cu mine", povesteste tanarul, conform MSN Calatoria, care, spera cei doi, va inspira si pe altii sa procedeze la fel, a inceput din Beijing. Pentru ca bugetul nu a fost mare, bunica si nepotul au stat in hosteluri, uneori impartind chiar acelasi pat.Dupa patru luni de calatorii, au ajuns in ultima parte a aventurii lor, India.Chiar daca a calatorit mai incet decat daca ar fi fost singur sau cu oameni de varsta lui, chiar daca nu a mers si la petreceri, asa cum poate s-ar fi intamplat in mod normal, Nathanel nu are niciun regret, afirmand ca e un sacrificiu pe care l-a facut cu zambetul pe buze."Am stat putin timp cu alti drumeti si rareori am petrecut in aceasta calatorie. Pentru unii ar putea parea un mare sacrificiu, dar pentru mine, ceea ce am castigat din calatoria cu bunica depaseste toate sacrificiile marunte", declara tanarul.Deja perechea atipica e recunoscuta pe strada si multi se opresc sa ii fotografieze, mai ales ca Nathanel scrie permanent pe retelele sociale despre drumurile facute si experientele traite.Iar bunica, alintata Safta, nu e deloc straina de stilul nomadic. In tineretea ei a calatorit in Orientul Mijlociu, Africa, SUA, de una singura. Nu inceteaza sa-si fascineze nepotul cu forma ei fizica si cu povestile una si una.Potrivit nepotului ei, e mereu pozitiva si nu se teme de nicio experienta. Nu a avut nicio problema sa se suie pe cal si sa calatoreasca asa, cand conditiile au impus-o.Cat despre calatorie in sine, trei luni i-a luat lui Nathanel sa faca itinerariul. Chiar si asa, s-a schimbat de mai multe ori din mers.Intre timp, pe o portiune de drum, li s-a alaturat si sora lui Nathanel, ceea ce a facut ca pentru bunica experienta sa fie completa.Sfatul lui Nathanel pentru cei care mai au bunici in viata? "Mergeti macar in weekend cu bunicii si tot va fi de ajuns! Puneti intrebari, lasati deoparte telefoanele mobile si incercati sa fiti cat de prezenti puteti!".