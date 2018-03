Tibi Useriu a castigat a treia oara cel mai greu maraton din lume: La finish, a fluturat steagul Romaniei (Foto&Video)

Ziare.

Dupa sapte zile de maraton, bistriteanul Tibi Useriu a reusit sa castige maratonul care se desfasoara dincolo de Cercul Polar, in Canada.Tibi Useriu a parcurs pe jos cei 618 de kilometri ai competitiei si a fluturat steagul Romaniei trecand linia de finish."Tibi Useriu a finalizat editia 2018 a maratonului 6633 Arctic Ultra pe primul loc in conditii de viscol" au anuntat organizatorii maratonului.Pe 9 martie, ora 20:30, ora Romaniei, patru romani au luat startul celui mai greu maraton de pe planeta - 6633 Arctic Ultra, insa trei dintre ei au abandonat cursa in prima zi a competitiei, din cauza problemelor de sanatate si a temperaturilor extreme din apropierea Polului Nord.Singurul care a mers mai departe a fost Tibi Useriu, bistriteanul reusind inca de la primii kilometri sa preia conducerea cursei si, dupa 7 zile, vineri dimineata putin dupa ora 1:00 (ora Romaniei) a ajuns la final.A X-a editie a maratonului arctic - 6633 Arctic Ultra a fost una aniversara, organizatorii pregatind un traseu nou, mai lung cu 57 de kilometri decat in anii precedenti, traseu care a inclus parcurgerea unei portiuni de 280 de kilometri pe Ice Road, un fluviu inghetat, unde temperaturile sunt extreme.La start s-au inscris 32 de concurenti, din care 23 la cursa de 350+ mile insa dupa prima zi de concurs, opt dintre participanti, printre care si trei din cei patru romani, au abandonat. Dupa sapte zile de maraton in cursa de 350+ mile au mai ramas doar sase concurenti, pe locul doi, in spatele lui Tibi fiind un irlandez.La cel mai greu maraton de pe planeta - 6633 Arctic Ultra au participat din partea Romaniei si Avram Iancu, Polgar Levente si Florentina Iofcea.Avram Iancu, in varsta de 41 de ani este bibliotecar in Petrosani, judetul Hunedoara. El a reusit sa traverseze inotand Canalului Manecii si a parcurs traseul Dunarii de la izvoare si pana la varsare. Avram Iancu s-a retras de la maratonul arctic dupa 68 de kilometri, suferind o accidentare la picior.Din cauza vremii extreme, viteza vantului depasind 94 de km/ora au abandonat in prima noapte a concursului si Polgar Levente si Florentina Iofcea.Polgar Levente este prima persoana cu dizabilitati care a fost acceptata la Maratonul Arctic. Are 37 de ani, este din Aiud, judetul Alba si munceste in constructii, desi si-a pierdut o mana intr-un accident de tren pe cand avea sase ani.Florentina Iofcea, originara din Bucuresti, are 46 de ani si locuieste in Canada, insa a reprezentat Romania la aceasta cursa. Este asistenta medicala si vrea sa parcurga anul acesta un traseu de 7.800 de kilometri, sa traverseze Canada de la est la vest, pentru a intra in Cartea Recordurilor.