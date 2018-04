China si-a deschis un "Hollywood" urias: Iata cate miliarde de dolari a costat Movie Metropolis

Ziare.

com

Este vorba de un complex cinematografic urias, intins pe 400 de acri, care contine diverse facilitati pentru productia de filme. Acesta este localizat in estul Chinei si mai are un parc tematic, un club de yaht si un hotel. De asemenea, complexul are un mall pentru cumparaturi, restaurante si probabil cel mai mare cinematograf din Asia, arata BBC Directorul general al Dalian Wanda, Wang Jianlin, a afirmat ca Qingdao se va transforma intr-un punct central pentru industria cinematografica internationala."Investitia va impulsiona dezvoltarea industriei cinematografice din China", a mai spus Wang Jianlin.Qingdao Movie Metropolis si-a deschis primul studio in 2016, si a gazduit deja cateva productii hollywoodiene, inclusiv "Marele Zid", care l-a avut in rolul principal pe actorul Matt Damon.