Firma care a creat laserul de la Magurele angajeaza sute de romani care sa lucreze la sateliti, radare si sonare (Foto)

Macheta laserului de la Magurele, care a atins de curand a zecea parte din puterea Soarelui - Foto: Ziare.com/Alexandru Nistor

Oficialii Thales explica modul in care se lucreaza in laboratorul de testare a tehnologiilor din domeniul feroviar - Foto: Ziare.com/Alexandru Nistor

Radar creat de Thales, a carui interfata urmeaza sa fie realizata in Romania - Foto: Ziare.com/Alexandru Nistor

Thales are deja cateva sute de specialisti care lucreaza la Bucuresti - Foto: Ziare.com/Alexandru Nistor

In cadrul acestuia, Thales vrea sa angajeze circa 700 de ingineri romani, care sa lucreze la crearea unor tehnologii complexe - cum ar fi cele pentru sateliti, radare sau sonare - sau la programe care asigura administrarea retelelor feroviare.Cu 65.000 de angajati in 56 de tari, grupul Thales produce tehnologie pentru 5 mari domenii: transport terestru (in special feroviar), aeronautica, aparare, securitate si spatiu.Printre realizarile notabile ale specialistilor Thales se numara laserul folosit de Institutul de la Magurele. Acest laser a fost dezvoltat in baza unei idei pentru care fizicianul Gerard Mourou a luat premiul Nobel, in acest an. In plus, asa cum v-a informat deja, laserul a atins puterea de 10 PW , adica a 10-a parte din puterea Soarelui si este folosit, printre altele, in cercetarea relatiei dintre lumina si materie.In plus, Thales furnizeaza deja de 4 decenii tehnologie pentru armata Romaniei si are in tara noastra specialisti care creeaza soft-uri pentru semnalizarea performanta in transportul feroviar. Astfel de sisteme create de Thales functioneaza deja in mai multe gari din tara, printre care Gara de Nord din Bucuresti si gara din Videle.Potrivit oficialilor grupului, la acest moment, Thales lucreaza in Bucuresti cu circa 250 de specialisti, dar intentioneaza sa se dezvolte si sa ajunga, in urmatorii 3 ani, la 1.000 de angajati. Ulterior, va tinde sa ajunga la 1.500 de specialisti.Tot potrivit oficialilor Thales, ingierii care se vor alatura grupului urmeaza sa se specializeze la nivel international. Spre exemplu, cei care vor lucra in domeniul spatial s-ar putea specializa in Franta, la Toulousse sau la Cannes.La ceremonia de inaugurare a centrului de excelenta al Thales din zona Grozavesti a Capitalei, au luat parte, joi, atat oficiali ai companiei multinationale, cat si ministrul roman al Apararii, Gabriel Les, si ambasadoarea Frantei in Romania, Michele Ramis.La finalul ceremoniei, directorul general al Thales pentru Romania, Silviu Agapi, si rectorul Politehnicii Bucuresti, Mihnea Costoiu, au semnat un protocol de colaborare intre companie si unitatea de invatamant. In acest fel, Thales va incerca sa isi creeze o pepeniera de ingineri, din care sa isi poata selecta sutele de specialisti de care are nevoie pentru proiectele sale inovative in domeniul tehnologiei.