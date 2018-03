A murit Stephen Hawking

Ziare.

Anuntul a fost facut de copiii astrofizicianului, prin intermediul unui comunicat de presa."Suntem profund intristati pentru ca parintele nostru iubit a murit. A fost un om de stiinta grozav si un barbat extraordinar, a carui munca va trai pentru multi ani de acum inainte", a transmis familia lui Hawking, citata de Sky News Stephen Hawking este considerat unul dintre cei mai buni oameni de stiinta de la Albert Einstein incoace.Principalele sale domenii de cercetare au fost cosmologia teoretica, relativitatea generala si mecanica cuantica.El a elaborat un model matematic asupra originii si evolutiei universului in expansiune, din momentul "marii explozii initiale" si a intreprins studii asupra relatiei dintre gaurile negre din univers si termodinamica.Este autorul volumului "Scurta istorie a timpului", una dintre cele mai de succes carti din literatura stiintifica.In 1963, pe cand avea doar 21 de ani, Hawking a fost diagnosticat cu scleroza laterala amiotrofica. I s-au dat cel mult 2 ani de trait, dar nu a parasit niciodata marea sa pasiune si a continuat sa munceasca in pofida agravarii continue a invaliditatii.La doi ani de cand a fost diagnosticat, Hawking s-a casatorit cu Jane Wilde, alaturi de care a facut trei copii. Hawking si Jane au divortat in 1995.Pe masura ce a inaintat in varsta, paralizia a progresat, iar Hawking a devenit complet imobilizat si si-a pierdut vocea. El a putut sa comunice cu ajutorul unui computer sofisticat, conceput special pentru el, si a continuat astfel activitatea didactica.A fost sef al catedrei de matematica de la Universitatea Cambridge, un post detinut in trecut si de Isaac Newton.Hawking a primit numeroase premii in cariera pentru munca depusa in domeniul cercetarii si spusele sale au fost privite tot timpul cu respect.In 2014, viata lui Stephen Hawking a devenit subiectul filmului "The Theory or Everything".C.S.