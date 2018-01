Regele Felipe al Spaniei si-a decorat fiica de ziua lui (Video)

Video resumen de la imposicion del Collar de la insigne Orden del Toison de Oro a Su Alteza Real la Princesa de Asturias pic.twitter.com/V4lM4yPLDr - Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) January 30, 2018

"Aleg aniversarea a 50 de ani ca sa ii inmanez oficial printesei Leonor ordinul Lana de Aur, pe care i l-am dat pe 31 octombrie 2015, cand a implinit zece ani", a spus regele Felipe la inceputul ceremoniei.Apoi i s-a adresat direct printesei Leonor in varsta de 12 ani: "Astazi faci un pas foarte important spre viitorul tau rol, care a inceput in 2014, cand ai devenit printesa de Asturia. (...) Stiu ca ai deja multe responsabilitati carora trebuie sa le faci fata, insa trebuie sa stii ca ai sprijinul multor oameni care doresc tot ce e mai bun pentru Spania si pentru Coroana. Familia va fi mereu alaturi de tine", a spus regele citat de Hello Magazine Regele Felipe avea 13 ani cand a primit aceeasi medalie de la tatal sau. Decoratia a fost acordata incepand cu anul din 1430. Pana in prezent, peste 1.200 de suverani, membri ai familiilor regale si oameni politici au primit aceasta medalie.Felipe a devenit rege al Spaniei in iunie 2014, dupa ce tatal sau, Juan Carlos, a anuntat ca va abdica, pentru a-i lasa tronul fiului sau. "Veti gasi in mine un sef de stat loial, care este pregatit sa asculte, sa inteleaga, sa avertizeze si sa sfatuiasca, precum si sa apere mereu interesul public", spunea regele Felipe in primul sau discurs in calitate de rege.C.S.R.