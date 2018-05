Afla daca ai trasaturile pe care cei mai multi le considera atractive

Ziare.

Multe cercetari au incercat sa dezlege acest mister. Fiecare a venit insa doar cu cate o piesa din marele puzzle, inca in picioare. Business Insider s-a uitat peste aceste studii si a ales cateva care ne-ar putea raspunde macar la cateva intrebari.Mai multe studii au aratat ca atat femeile, cat si barbatii prefera chipurile care sunt simetrice. Dintre gemeni, este considerat mai atractiv cel cu trasaturile simetrice. Chiar si macacii, de departe inruditi cu noi, par sa aiba aceasta preferinta.Concluzia la care au ajuns oamenii de stiinta este aceea ca evolutia ne-a facut sa consideram fetele simetrice ca fiind un semn de sanatate.Trasaturile simetrice trec, in mintea noastra, ca fiind si un semn al genelor bune. In mod interesant, insa, un studiu din 2014, realizat la Universitatea Brunel, din Londra, a aratat ca nu exista nicio legatura intre simetrie si starea de sanatate a individului.Si reversul medaliei sta insa in picioare. Si dovada stau destule celebritati care nu au deloc fete simetrice. Cateodata, chiar un mic defect, o asimetrie, constituie farmecul personal.Se pare ca un chip comun e de preferat unuia cu trasaturi distincte, fapt confirmat de mai multe studii. Oamenii de stiinta cred ca un astfel de chip poate trada un set diversificat de gene, ceea ce constituie un avantaj genetic in fata bolii si parazitilor.Un studiu din 2012, publicat de Journal of Evolutionary Psychology, a aratat ca femeile prefera barbatii care arata mai in varsta. Cu cat mai independente financiar erau femeile, cu atat era mai mare probabilitatea de a spune ca se simt atrase de barbatii care aratau mai in varsta.Acestui fenomen i s-a dat chiar un nume, "efectul George Clooney". Iar oamenii de stiinta chiar au incercat sa ofere si o explicatie pentru aceasta atractie a femeilor pentru barbatii putin carunti.In timp ce femeile sunt fertile de la pubertate la menopauza, barbatii pot deveni tatici si mult mai tarziu. Femeile ar putea avea de castigat daca asteapta pana cand barbatul are un statut mai bun si mai multe resurse, iar asta se intampla de obicei mai tarziu in viata.Aici lucrurile variaza in functie de sex. Femeile prefera barbatii care au o cicatrice, cel putin pentru relatii de scurta durata, in timp ce barbatii aleg femeile care nu au aceasta particularitate.Deja e cunoscut si confirmat prin multe studii faptul ca femeile cauta, inconstient, la viitorul partener trasaturi ale propriului tata, iar barbatii, la femei, trasaturi familiare de pe chipul mamei (cel mai adesea e vorba despre culoarea ochilor si a parului).Si e vorba de trasaturile pe care parintii nostri le aveau cand erau tineri, atunci cand ne-am nascut noi, trasaturi care ni s-au imprimat pe retina, cu care asociem amintiri pozitive.Asa se explica si de ce unor femei le plac barbatii mai in varsta, pentru ca tatii lor erau mai varstnici (peste 30 de ani, cu ceva semne ale maturitatii intiparite pe chip) cand s-au nascut ele.In cazul barbatilor functioneaza aceeasi regula, dar doar pentru relatiile pe termen lung.